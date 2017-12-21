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- то с водкой все однозначно. Однозначно подорожала вся. Поллитровка «Белой лошади» стоила еще недавно около 900 тенге, сейчас - в среднем 1 200 тенге, 0,7 л «Хаомы» - около 1 500 тенге.
Наглядный результат того ,что в этой сфере попытались навести порядок,большая часть спиртного оказалась нелегальная и просто пропала с рынка на некоторое время,образовался дефицит и как следствие всё подорожало.
Сейчас кстати всё восстанавливается, дешёвая водка без документов опять в продаже.
С продуктами то-же обещали сделать нечто подобное,что-бы каждая баночка горошка,майонеза и.т.д полностью отслеживалась от производителя до покупателя,можете представить насколько всё это подорожает.