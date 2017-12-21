- Ношение никаба, чадры, паранджи, балаклавы, так же, как и лыжных масок, в общественных местах препятствует правоохранительным органам в идентификации личности.

Как объяснили в министерстве, в общественных местах будет разрешено носить только медицинские маски, а также маски, предусмотренные техникой безопасности на рабочем месте. Что касается лыжных масок и балаклав, то эти головные уборы можно будет надевать только на спортивных площадках.