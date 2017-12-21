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§ NG.kz
За ношение закрывающей лицо одежды в Казахстане будут штрафовать на 50 МРП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законопроект "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" вызвал горячие дискуссии из-за запрета носить в общественных местах религиозную одежду, закрывающую лицо.
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Кенбек
Re: За ношение закрывающей лицо одежды в Казахстане будут...




Отправлено: 21.12.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А шарф в морозы можно повязывать или идти и щёки отмораживать?

Гость
Re: За ношение закрывающей лицо одежды в Казахстане будут...




Отправлено: 21.12.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро Дед Мороз будет вне закона по всему миру. :lol:

Народный контроль
Re: За ношение закрывающей лицо одежды в Казахстане будут...




Отправлено: 21.12.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы так штрафовали людей в наушниках переходящих проезжую часть автодорог. Будто тут кто то ходит в парандже

§ Макарыч
Re: За ношение закрывающей лицо одежды в Казахстане будут...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 21.12.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Ношение никаба, чадры, паранджи, балаклавы, так же, как и лыжных масок, в общественных местах препятствует правоохранительным органам в идентификации личности.

Цитата:
Как объяснили в министерстве, в общественных местах будет разрешено носить только медицинские маски, а также маски, предусмотренные техникой безопасности на рабочем месте. Что касается лыжных масок и балаклав, то эти головные уборы можно будет надевать только на спортивных площадках.

Супер. Поправок на мороз нет? Шарфом замотаться хоть можно?
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