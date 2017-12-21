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§ NG.kz
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не надо меня поправлять - мол, наступает год Желтой Земляной Собаки. Животное из китайского календаря - одно дело. А тот, кто начал производить закупки к Новому году, если он не миллионер, должен откопать в себе именно способности бешеной собаки из поговорки.
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§ Victor Yang
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9976
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.12.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Может куры.. синие..?

https://youtu.be/GADU_O_dAoM?t=67

[Исправлено: Victor Yang, 21.12.2017 - 11:38]
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§ Добринцофф
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5653
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- то с водкой все однозначно. Однозначно подорожала вся. Поллитровка «Белой лошади» стоила еще недавно около 900 тенге, сейчас - в среднем 1 200 тенге, 0,7 л «Хаомы» - около 1 500 тенге.

Наглядный результат того ,что в этой сфере попытались навести порядок,большая часть спиртного оказалась нелегальная и просто пропала с рынка на некоторое время,образовался дефицит и как следствие всё подорожало.
Сейчас кстати всё восстанавливается, дешёвая водка без документов опять в продаже.
С продуктами то-же обещали сделать нечто подобное,что-бы каждая баночка горошка,майонеза и.т.д полностью отслеживалась от производителя до покупателя,можете представить насколько всё это подорожает.
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§ Солнышко
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1187
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 21.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Новый год вроде как семейный праздник.

Абсолютно согласна. У меня очень большая семья. И еще родственники приедут и пара подруг.
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§ Добринцофф
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5653
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.12.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

:lol: :lol: :lol:
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ваще
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 21.12.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот думаю, лепить пельмени или не лепить. пока в раздумье.
наверное все таки будем лепить. руки чешутся.
манты и голубЦы лежат в морозилке. перец. готов . к фаршировке.
ну про гуся уже писАл.

* yudjin
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.12.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
склонных чтить традиции и согласных поэтому есть за столом оливье, селедку под шубой и винегрет.

ну не знаю... эти салаты уже далеко не новогодние, которые в семье откушиваем в течение недели... нам по изысканей подавай на праздник)

Солидарен с Солнышком, поставил вино из красной смородины еще в августе, наливочку на вишне с дачи. Типа шампанское (надо же бахнуть под куранты) Ламбруско купили в Челябинске по цене в 2 раза дешевле, чем здесь.
Мелкий дачный лук, посаженный в ящик от рассады, уже давно зеленеет стрелами.
Вот перец замороженный свой наверное в салат не подойдёт. Кто знает?

Цитата:
Народный контроль:
Или и салюты сами изготовляете?

вчкбаева, в ненавистные тобой советские годы мы детьми сами изготавливали из селитры и магния от крыла самолета, валявшегося в военке. Но ты то не помнишь... в редкое протрезвение другим занята была.
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