Цитата: Вы же понимаете, если заключен долгосрочный договор, этого лота уже в закупках нет, а значит, нет и проблемы. Иностранные компании уже не смогут сюда прийти, - сказал Усов. - А наши предприятия получают больше возможностей планировать свое производство и развиваться.

Это вообще как сочетается с рыночной экономикой? ЭЭЭЭ! фарш не возможно провернуть назад, говорили они!



Цитата: Смысл в том, чтобы лоты укрупнялись и централизованно закупались автомобили, мебель, продукция легкой промышленности, все - казахстанского производства.

Вы чего это удумали ломать свободно рыночные отношения???



Цитата: - Мы определили более 1 900 товаров, которые требуются из года в год, на сумму более $235 млн. Теперь мы проводим работу с местными исполнительными органами по отбору предприятий, которые либо смогут производить такую продукцию, либо готовы модернизировать под это свое производство.

да не может этого быть!!! элементы плановой экономики, да в нашей свободно рыночно-ручной экономике Казахстана



"Остановите, Медному надо выйти"



Самое смешное, это попытка местных хапуг отгородиться через ручных... от хапуг с большим кошельком и большими возможностями... надо будет не забыть ещё разобраться каким чиновникам и каким их родственникам достанутся эти "лоты-заказы"



[Исправлено: Медный, 21.12.2017 - 05:04]