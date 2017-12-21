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§ NG.kz
Линия защиты: нет лота - нет проблемы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 05:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень казахстанского содержания в структуре государственных закупок в Костанайской области низкий - всего 33%. Объем закупок местных товаров и услуг снижается в последние три года во всем Казахстане.
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§ Медный
Re: Линия защиты: нет лота - нет проблемы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1494
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.12.17 - 05:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы же понимаете, если заключен долгосрочный договор, этого лота уже в закупках нет, а значит, нет и проблемы. Иностранные компании уже не смогут сюда прийти, - сказал Усов. - А наши предприятия получают больше возможностей планировать свое производство и развиваться.

Это вообще как сочетается с рыночной экономикой? ЭЭЭЭ! фарш не возможно провернуть назад, говорили они! :lol:

Цитата:
Смысл в том, чтобы лоты укрупнялись и централизованно закупались автомобили, мебель, продукция легкой промышленности, все - казахстанского производства.

Вы чего это удумали ломать свободно рыночные отношения???

Цитата:
- Мы определили более 1 900 товаров, которые требуются из года в год, на сумму более $235 млн. Теперь мы проводим работу с местными исполнительными органами по отбору предприятий, которые либо смогут производить такую продукцию, либо готовы модернизировать под это свое производство.

да не может этого быть!!! элементы плановой экономики, да в нашей свободно рыночно-ручной экономике Казахстана :-o

"Остановите, Медному надо выйти" :lol: 8-)

Самое смешное, это попытка местных хапуг отгородиться через ручных... от хапуг с большим кошельком и большими возможностями... надо будет не забыть ещё разобраться каким чиновникам и каким их родственникам достанутся эти "лоты-заказы" :-x ;-)

[Исправлено: Медный, 21.12.2017 - 05:04]
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