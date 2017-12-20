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≡ Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работодателям, готовым принять на работу переселенцев и решить вопросы их обустройства на новом месте, планируют выделять субсидии в размере 450 МРП, сообщает Informburo.kz.
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§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


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Сообщений: 8187
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шутка Юмора:
Да логично конечно, больше народу меньше кислорода

В Епонии 127 миллионов населения на крохотном кусочке.
Китай полтора миллиарда.
Голландия 17 миллионов.
Германия 80 миллионов..
Список можно продолжать..
И что?
Плохо живут или их экономика не одна из ведущих в мире?
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§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


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Сообщений: 8187
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шутка Юмора:
Приезжают вдруг "специалисты" . Что происходит, правильно, рабочая сила дешевее

Еще один бред..
Где это так, покажЫ хоть одна страна?
Ну переехал я в Рудный и покажЫ, как тут рабочая сила "реально подешевела"?
А теперь покажи страну, где из за внутренней миграции рабочая сила подешевела, наверно это Епония или Германия, правильно полагаю?
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§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


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Сообщений: 8187
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть если немец жил допустим в Гамбурге, поехал в Штутгард на завод делать мерседесы и?
На всем заводе зарплата стала ниже китайской?
Что ты такое съел?
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§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


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Сообщений: 8187
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По нам возьмем..
Дворничиха с того же ПКСК, на что ссылатся любят тут, получает минималку, 20 с чем то тысяч..
Либо секъюрити на стоянке, который подрабатывает на пенсии..
Приехало 10 дворников допустим, или стариков секъюрити, они ведь ехали сюда за этим.
И теперь как, как скажите им будет меньше зарплата, если по Закону никто не имеет права платить меньше минималки?
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