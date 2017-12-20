112 Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в... #48





(Пользователи) Сообщений: 8187

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:36 По нам возьмем..

Дворничиха с того же ПКСК, на что ссылатся любят тут, получает минималку, 20 с чем то тысяч..

Либо секъюрити на стоянке, который подрабатывает на пенсии..

Приехало 10 дворников допустим, или стариков секъюрити, они ведь ехали сюда за этим.

И теперь как, как скажите им будет меньше зарплата, если по Закону никто не имеет права платить меньше минималки?