Цитата: Таро:

А почему Рау про Рудный молчит? Этот город такая же судьба ждет. Руды уже, практически нет, да и фабрика последние дни доживает.

Тссс! Внучку не говори! А то снова начнётся:" Проклятые коммунисты! Вообще не думали, где города строить!"