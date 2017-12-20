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§ NG.kz
Увеличивать лимит на отстрел дичи и ловлю рыбы в Костанайской области не собираются
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили на пресс-конференции, которую провел в областном пресс-клубе заместитель руководителя управление природных ресурсов и регулирования природопользования Самат КАЛИЕВ.
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[Исправлено: Rexyn, 20.12.2017 - 18:39]

Народный контроль
Re: Увеличивать лимит на отстрел дичи и ловлю рыбы в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да наши варавары всё сетями заставят и выловят всех толстолобиков до единого. И так тоннами сети вытаскивают из Тобола.

архимед
Re: Увеличивать лимит на отстрел дичи и ловлю рыбы в...




Отправлено: 20.12.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если рыба по реке Тобол приходит из России, то нужно не только мальков толстолобика направить в Россию, чтобы потом запрещать отлов рыбы любой в Костанайской области! Если нет необходимости направлять мальков в Россию, то и незачем запрещать отлов рыбы, которая мигрирует из России в Россию! Вместо того, чтобы увеличить отлов рыбы, поскольку она дешевле мяса, управление природных ресурсов ничего не делает, а лишь только константирует: что нельзя, а что можно! Все давно эту формулу знают! В Костанайской области вообще реки из России текут и снова в неё впадают!

Таро
Re: Увеличивать лимит на отстрел дичи и ловлю рыбы в...




Отправлено: 20.12.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сейчас не понял?! "Зарыбление реки Тобол запрещено." А что тогда делают арендаторы на Верхнетобольском и Каратамарском водохранилищах? Обязательное условие аренды - постоянное зарыбление водоема.

Народный контроль
Re: Увеличивать лимит на отстрел дичи и ловлю рыбы в...




Отправлено: 20.12.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Вместо того, чтобы увеличить отлов рыбы, поскольку она дешевле мяса,

В России есть такая река называется Теча, рыбы там видимо не видимо! Почему бы вам не по рыбачить? И до этой речки всего то 390 км!
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