архимед Re: Увеличивать лимит на отстрел дичи и ловлю рыбы в... #2







Отправлено: - 20:03 Если рыба по реке Тобол приходит из России, то нужно не только мальков толстолобика направить в Россию, чтобы потом запрещать отлов рыбы любой в Костанайской области! Если нет необходимости направлять мальков в Россию, то и незачем запрещать отлов рыбы, которая мигрирует из России в Россию! Вместо того, чтобы увеличить отлов рыбы, поскольку она дешевле мяса, управление природных ресурсов ничего не делает, а лишь только константирует: что нельзя, а что можно! Все давно эту формулу знают! В Костанайской области вообще реки из России текут и снова в неё впадают!