112 Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в... #41





(Пользователи) Сообщений: 8187

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:54 Цитата: Vital:

Ну к примеру возьмем двух крутых специалистов своего дела .не пьющих.одного возраста.одного веса.не курят.и живут в одном подьезде. Только один с юга

Тем более..

У меня, на двоюродной сестре по матери женат, родич как говорится, уже если не ошибаюсь 20 лет грузчик на складской.

Спину ломит, оттого и пьет он.

1968го г.р.

И представляешь, я только за..

Сдохнет он там скоро, работая грузчиком на муке то в одной фирме, то в другой.

Грузчик профессионал если можно так сказать..

И кто в его возрасте такой крепкий, по два 50кг мешка подымать и наполнять вагоны по 66 тонн ежедневно?

В последний раз приезжал до них, он пьет, ну я смотался, да ну его..