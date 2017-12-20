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≡ Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работодателям, готовым принять на работу переселенцев и решить вопросы их обустройства на новом месте, планируют выделять субсидии в размере 450 МРП, сообщает Informburo.kz.
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Народный контроль
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 21:12
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8187
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шутка Юмора:
Ага жЫл не тужЫл так лет 20-30-ть. И

Я 50 практически лет тут жЫву.
И да, я например любитель выпить., чего греха таить?
И моего работодателя останавливает только то, что я специалист.
А придет другой такой же и не пьющий, который откажется например от премиальных, лишь бы работа была?
Однозначно мне выпишут и обязаны увольнение..
А потому нужно меняться согласно глобальным правилам конкуренции, или ты или он..
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§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8187
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
То кого ни спросишь, все специалисты кругом..
А выясняется, что эти специалисты и не специалисты вовсе, раз боятся что их уволят?
Для справки, настоящих специалистов никто и нигде не увольняет, они сами увольняются, если где то больше платят..
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Народный контроль
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 21:45
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5146
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я точно незнаю как все это будет происходить . Ну к примеру возьмем двух крутых специалистов своего дела .не пьющих.одного возраста.одного веса.не курят.и живут в одном подьезде. Только один с юга Пришли они оба на складскую грузчиками работать. Теперь кого возьмут на работу?

[Исправлено: Vital, 20.12.2017 - 20:49]
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211
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И моего работодателя останавливает только то, что я специалист.

хахаха! В какой области? Мозоли на пальцах наращивать? :lol: :lol: :lol: :lol: Улыбнуло! Космо-тролль - специалист!!! Ты ж вроде таксер. А в дипломе какая специальность указана? Управляющий транспортным средством? Хахаха! И курсы повышения прошел? Эт которые за баночкой пива перед телеком ?

Народный контроль
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 21:54
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно "не париться", никто сюда не поедет (холодно, однако)

Гость
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грешно конечно так сравнивать,но... Наш директор повёлся на дотации за разведение мясного поголовья скота. Оформил это дело,теперь дотациями на животноводство,затыкает дыры в полеводстве,а коровки стоят на одной соломе,всю зиму,и потихоньку протягивают ножки,но об этом никто не узнает)) потому как скоро согым,а у него ещё табун лошадок) так что скоро потянутся "проверяющие" за мяском. Так я теперь боюсь .как бы он такую же "афёру" с переселенцами не провернул,тем более на них тоже неплохие дотации пообещали.

Шутка Юмора
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да логично конечно, больше народу меньше кислорода. Ты когда такое пишешь, хоть думай тем чем ешь. Где работы и так на всех не хватает из за чего и отток населения. Приезжают вдруг "специалисты" :-x. Что происходит, правильно, рабочая сила дешевеет. Закон рынка. Тебе не известен конечно :lol:. Хотя и не только в этом проблема... Должности меняются тоже как то быстро :-x

Шутка Юмора
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Однозначно мне выпишут и обязаны увольнение..

Ты походу и представления не имеешь о трудовом кодеке :-x строчить дальше свой бред

§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8187
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну к примеру возьмем двух крутых специалистов своего дела .не пьющих.одного возраста.одного веса.не курят.и живут в одном подьезде. Только один с юга

Тем более..
У меня, на двоюродной сестре по матери женат, родич как говорится, уже если не ошибаюсь 20 лет грузчик на складской.
Спину ломит, оттого и пьет он.
1968го г.р.
И представляешь, я только за..
Сдохнет он там скоро, работая грузчиком на муке то в одной фирме, то в другой.
Грузчик профессионал если можно так сказать..
И кто в его возрасте такой крепкий, по два 50кг мешка подымать и наполнять вагоны по 66 тонн ежедневно?
В последний раз приезжал до них, он пьет, ну я смотался, да ну его..
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§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8187
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
хахаха! В какой области? М

Я хороший менеджер, прекрасный управляющий, который никогда работу не ищет и которого приглашают многие кампании..
Начиная с 1999го года, когда работал в ресторане разнорабочим, там меня заметили и "подобрали"..
Стремительная карьера в ресторане, потом казино..
Приглашали в Горняк, но я выбрал работу в небольшой фирме, и сейчас уже лет как 8 примерно, возглавляю одну маленькую кампанию..
Не имея высшего образования кстати..
Как говорится сперва работаешь на авторитет, потом он работает на тебя..
И мне не страшно, если придет человек нового образца и даст фирме что то новое, будет более успешным чем я, я только за.
Свое я уже давно взял..
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Макан
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
кстати почитав остальные газеты, сколько раз сталкивался с цитатой "южане скотоводы, куда не придут, веде сельское хозяйство поднимается "

ты ошибся они не скотоводы, они земледельцы, причем настоящие, очень предприимчивые, наши ни коренные ни КУстанайцы с ними не выдержат конкуренции ни в одной сфере, бизнес точно, через год два будет 100% их, кто строит, таксует или ремонтирует машины точно могут закрыть этот бизнес о торговле даже не говорю, они уже при капитализме живут 1917 года, просто мой двоюродные братья живут там и знаю их жизнь.

§ Дантист
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 20.12.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже интересно, что находятся те, кто в басню про излишек-недостаток рабочей силы верит, как причину для переселения.
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