Zanoza Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК #22







Отправлено: - 09:49 Цитата: CrazyBeaver:

Девченка симпатичная, занимается, молодец, но "фитнес инструктор" - увольте

Увольняю!!!

А я, вот, проголосую за Юлю. Только потому, что мне самой ПОСТОЯННО приходится работать над своей физической формой, и я точно знаю, как это нелегко. Вот, я никогда бы не стала работать фитнесс-инструктором. Потому, что придёт в зал вот такой "комментатор", переусердствует с нагрузкой, растянет себе что-нибудь, или порвёт с дуру (возможно, даже о......чко))))), и побежит срочно судиться. Так, что для такой работы нужно ещё и смелость определённую иметь. Девочка красивая, я говорю не о "фасаде", а о безупречной фигуре. Всем остальным желаю выйти из дома и пробежаться метров 500, вместо того, что бы гадости писать. По крайней мере - поймёте, "где вы находитесь"))))). Всем здорового образа жизни!!!!