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≡ "Мне просто предложили". Шукеев прокомментировал свое новое назначение		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мне просто предложили". Шукеев прокомментировал свое новое назначение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умирзак Шукеев прокомментировал свое новое назначение. В кулуарах заседания правительства новый заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства РК ответил на вопросы журналистов.
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Карамерген
Re: "Мне просто предложили". Шукеев прокомментировал...




Отправлено: 20.12.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек с мозгами! Хоть и неоднозначный)

§ Медный
Re: "Мне просто предложили". Шукеев прокомментировал...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1493
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.12.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:

Главное куда эти мозги работают ;-)
Профайл

§ 112
Re: "Мне просто предложили". Шукеев прокомментировал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8181
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрим что он сможет сделать..
Сельское хозяйство тяжелый вопрос..
Профайл

Гость
"Мне просто предложили". Шукеев прокомментировал свое новое назначение




Отправлено: 20.12.17 - 21:45
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