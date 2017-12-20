архимед Re: Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки #3







Отправлено: - 19:47 Действительно во многих законах есть коррупционная составляющая, например: альтернативное наказание - предупреждение или штраф, или штраф или лишение свободы! Это разве не повод для совершения коррупции! Остановил водителя: будет предупреждение, если дашь на лапу, если нет, то штраф- выбирай одно из двух! Нужно действительно Парламенту определиться: либо предупреждение, либо штраф, либо лишение свободы! Также и суды в отсутствие альтернативы наказаний, не будут вовлечены в коррупционную составляющую! Нет"лазейки" - нет коррупции! Нет в законах конкретики, без "вилок" наказания, что позволяло бы населению чувствовать справедливость законов, а не чувствовать, что это очередной способ пополнения бюджета. И не надо депутатам Парламента самим создавать такие законы, в котором сразу уже прописана коррупция! Или же нужно депутатов учить юриспруденции, чтобы они не утверждали законы, в которых предписана коррупционная составляющая! Неужели некому сказать им об этом! Нужна профилактика по адм.нарушениям, связанных с управлением автомобиля, если коррупционеров только штрафуют, потому что только профилактика подтолкнет население к нетерпимости к нарушителям, совершившим наезд, повлекшим телесные повреждения средней тяжести, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть или же сразу смерть на месте происшествия! Им нужно конкретное наказание: лишение свободы на 5 лет и лишение гражданства! Кроме пьяных за рулем, необходимо ввести профилактику административных правонарушений! Пьяных водителей через суд лишать на 5 лет сразу без каких-либо 3 или 5 лет!