112 Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в... #31





(Пользователи) Сообщений: 8181

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:14 Цитата: Шутка Юмора:

Ага жЫл не тужЫл так лет 20-30-ть. И

Я 50 практически лет тут жЫву.

И да, я например любитель выпить., чего греха таить?

И моего работодателя останавливает только то, что я специалист.

А придет другой такой же и не пьющий, который откажется например от премиальных, лишь бы работа была?

Однозначно мне выпишут и обязаны увольнение..

А потому нужно меняться согласно глобальным правилам конкуренции, или ты или он..