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§ NG.kz
Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2022 году градообразующее предприятие Аркалыка фактически прекратит существование, что повлечет необратимые процессы, заявил депутат Мажилиса Альберт Рау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Таро
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему Рау про Рудный молчит? Этот город такая же судьба ждет. Руды уже, практически нет, да и фабрика последние дни доживает.

Народный контроль
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вам уже переселяют, с Юга - Страны..

Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году

Народный контроль
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
А почему Рау про Рудный молчит? Этот город такая же судьба ждет. Руды уже, практически нет, да и фабрика последние дни доживает.

Тогда и Магнитку надо закрывать! Лебединский ГОК тоже на пределе работает

§ drakon
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12914
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Тогда и Магнитку надо закрывать! Лебединский ГОК тоже на пределе работает

Ну и пускай ваши депутаты поднимут - этот вопрос... :lol: :-o
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 20.12.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
А почему Рау про Рудный молчит? Этот город такая же судьба ждет. Руды уже, практически нет, да и фабрика последние дни доживает.

Тссс! Внучку не говори! А то снова начнётся:" Проклятые коммунисты! Вообще не думали, где города строить!"
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§ Валентин
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7179
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.12.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А то снова начнётся:" Проклятые коммунисты! Вообще не думали, где города строить!"


Фактически, заранее привязали гирю к ногам могучего, независимого Казахстана!

Вот и Целиноград зачем-то построили, опять же!
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§ Мишаня
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.12.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
Руды уже, практически нет, да и фабрика последние дни доживает.

Кашар поможет.
А так, в принципе зачем стране промышленность? Некоторым (таких немало) ненавистно построенное "гостями" в советскую "оккупацию". Растите скот по традиции. Ну, может и поля возделывайте. Сбросте последние оковы!
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Таро
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
" Проклятые коммунисты! Вообще не думали, где города строить!"

Вот они как раз и думали. Поэтому и построили в 80-е в Рудном "Химволокно", "Казогнеупоры", Трикотажную фабрику и т.д.
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