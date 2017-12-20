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§ NG.kz
Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты Мажилиса поддержали поправки, внесенные Сенатом, в законопроект "О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях", передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ пешеход
Re: Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 20.12.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пересмотреть 610 ч.2 не хотят, а то людей лишают прав и еще плюс штраф. Что то жестковато, к тому же если вдруг пострадавшие его родственники и у них нет претензий.
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Вовчик
Re: Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки




Отправлено: 20.12.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда хотелось спросить: а что за бред "предупреждение или 3 МРП", "от 10 до 20 МРП"? Нельзя определиться точно и написать "предупреждение", "10 МРП". А то остановил гаец и издевается над тобой - то ли 3 МРП с тебя взять, то ли просто "предупредить".

архимед
Re: Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки




Отправлено: 20.12.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно во многих законах есть коррупционная составляющая, например: альтернативное наказание - предупреждение или штраф, или штраф или лишение свободы! Это разве не повод для совершения коррупции! Остановил водителя: будет предупреждение, если дашь на лапу, если нет, то штраф- выбирай одно из двух! Нужно действительно Парламенту определиться: либо предупреждение, либо штраф, либо лишение свободы! Также и суды в отсутствие альтернативы наказаний, не будут вовлечены в коррупционную составляющую! Нет"лазейки" - нет коррупции! Нет в законах конкретики, без "вилок" наказания, что позволяло бы населению чувствовать справедливость законов, а не чувствовать, что это очередной способ пополнения бюджета. И не надо депутатам Парламента самим создавать такие законы, в котором сразу уже прописана коррупция! Или же нужно депутатов учить юриспруденции, чтобы они не утверждали законы, в которых предписана коррупционная составляющая! Неужели некому сказать им об этом! Нужна профилактика по адм.нарушениям, связанных с управлением автомобиля, если коррупционеров только штрафуют, потому что только профилактика подтолкнет население к нетерпимости к нарушителям, совершившим наезд, повлекшим телесные повреждения средней тяжести, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть или же сразу смерть на месте происшествия! Им нужно конкретное наказание: лишение свободы на 5 лет и лишение гражданства! Кроме пьяных за рулем, необходимо ввести профилактику административных правонарушений! Пьяных водителей через суд лишать на 5 лет сразу без каких-либо 3 или 5 лет!

§ dandiv
Re: Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.12.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За стоянку на местах для инвалидов предлагается снижение штрафа до 10 МРП. Сегодня за это нарушение водителей штрафуют на 50 МРП.

Все - прикроют лавочку ;-) Недавно писали (лень искать), что по области столько то штрафов выписано по этому поводу (десяток-другой), а ведь только на одной "точке" ежедневно с пяток водителей за это дело штрафовали и это только то что заметил (или не штрафовали??? Но ведь за это нарушение предупреждений вроде нету ;-) )
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§ Vital
Re: Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5146
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и толку то? К примеру превышение. Мне так же будет не выгодно платить официально хоть и дешевле стало , потому что в базе буду висеть год и при повторном мне уже в три раза больше надо будет платить а третий раз вроде лишение идет. Вывод? Один фиг лучше на руку дать чем лишний геморой в будущем. В плане коррупции не че непоменялось.

[Исправлено: Vital, 20.12.2017 - 20:03]
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§ dandiv
Re: Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.12.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Один фиг лучше на руку дать чем лишний геморой в будущем.

Так то оно вроде дешевле, но не думаете что Вас может сотрудник полиции привлечь за дачу взятки? Нечего нарушать постоянно, чтобы не лишиться прав (ну иногда может где-то прошляпил, так проще официально заплатить)
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§ Vital
Re: Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5146
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

У меня на сегодня висит за превышение уже. Год не прошел. Повторный если не ошибаюсь где то под 90000. Искать неохота. Ну где то так приблизительно. Нарушил не за 150 км в час. А под знаком 20 . ехал 35. Обидно, не находишь? Теперь как ездить? Постояно очковать? Да лучше б я дал сразу на лапу и щас бы ездил как белый человек не боясь повторно нарушить.

[Исправлено: Vital, 20.12.2017 - 20:31]
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Гость
Снижение штрафов для водителей: Парламент принял поправки




Отправлено: 20.12.17 - 21:50
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