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≡ Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работодателям, готовым принять на работу переселенцев и решить вопросы их обустройства на новом месте, планируют выделять субсидии в размере 450 МРП, сообщает Informburo.kz.
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Народный контроль
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 21:12
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8181
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шутка Юмора:
Ага жЫл не тужЫл так лет 20-30-ть. И

Я 50 практически лет тут жЫву.
И да, я например любитель выпить., чего греха таить?
И моего работодателя останавливает только то, что я специалист.
А придет другой такой же и не пьющий, который откажется например от премиальных, лишь бы работа была?
Однозначно мне выпишут и обязаны увольнение..
А потому нужно меняться согласно глобальным правилам конкуренции, или ты или он..
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§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8181
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
То кого ни спросишь, все специалисты кругом..
А выясняется, что эти специалисты и не специалисты вовсе, раз боятся что их уволят?
Для справки, настоящих специалистов никто и нигде не увольняет, они сами увольняются, если где то больше платят..
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Гость
Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году




Отправлено: 20.12.17 - 21:45
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5146
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я точно незнаю как все это будет происходить . Ну к примеру возьмем двух крутых специалистов своего дела .не пьющих.одного возраста.одного веса.не курят.и живут в одном подьезде. Только один с юга Пришли они оба на складскую грузчиками работать. Теперь кого возьмут на работу?

[Исправлено: Vital, 20.12.2017 - 20:49]
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