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≡ Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работодателям, готовым принять на работу переселенцев и решить вопросы их обустройства на новом месте, планируют выделять субсидии в размере 450 МРП, сообщает Informburo.kz.
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Алексей
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вовчик:

Зачем? Нормальных стран нету что ли?

Куда нам бедолагам ещё ехать кроме России? :-x

Народный контроль
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так все ПКСК города подадут заявки на сантехников,дворников. Где же теперь наши уволенные горе сантехники и дворники работу себе будут искать?

Народный контроль
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 19:46
Комментарий удален модератором.

архимед
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это переселение напоминает встряску воздуха! Как бы салафитов не переселили за эти деньги! Работодателям видимо нужны деньги типа материнского капитала! Интересно, а куда костанайцев трудоспособных девать, им ведь тоже нужно семью содержать, авто, жилье, если оно есть и еще нести бремя налоговой платы!

§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8181
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Интересно, а куда костанайцев трудоспособных девать,

Хм..
Если ты лентяй и алкоголезависимый, увольнять однозначно..
Если умеешь работать, хоть где пригодишься..
Ога, журналисты НГ сразу взяли и уволились..
И уехали куда то, узнав об этой новости..
Вместе с редакторами..
По моему обсуждать это полный бред..
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коматозник
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 20:01
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5146
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

А ты зря радуешься. Думаешь среди них за своего проканать? Неполучится. Ненадейся. Там другой менталитет. Вот смотри, они еще не переехали а автоматически при трудоустройстве уже определились , на первый и второй сорт людей. шустрые ребята.

[Исправлено: Vital, 20.12.2017 - 19:10]
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Карамерген
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 20:08
Комментарий удален модератором.

Шутка Юмора
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ага жЫл не тужЫл так лет 20-30-ть. И бац (пепец полный) алкоголиком стал. :-o "специалисты" с юга приехали :-P. Ты с каких пор в вчкушку перевёлся? Или новые методички раздали?

§ костанаец
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 20.12.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, ты то чего радуешься, конкуренты едут, где чо стырить, таксистами поработать, щас им хаток надают, тоже сдавать будут
тут плакать надо, для своих работы нет, тут южан тянут
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§ костанаец
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 20.12.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати почитав остальные газеты, сколько раз сталкивался с цитатой "южане скотоводы, куда не придут, веде сельское хозяйство поднимается "
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§ dandiv
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.12.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а гражданам южных регионов сообщали какие у нас зарплаты реальные и цены на все? Или им пообещали золотые горы ;-)
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§ Медный
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1493
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.12.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

у так вот и я о том же, везде для южан привилегии... дотации, гранты в вузах... что-то не то происходит "в Багдаде" :-)
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народный контроль
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 20:50
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8181
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
Марик, ты то чего радуешься, конкуренты едут, где чо стырить, таксистами поработать, щас им хаток надают, тоже сдавать будут
тут плакать надо, для своих работы нет, тут южан тяну

Ну не совсем верно..
Приехала семья, сняла у меня хату, это одно..
Либо купила у кого то, еще плюс.
Семья из 8ми человек допустим и он таксист и я допустим..
Хорошо это или плохо?
Разумеется хорошо, ведь появилось еще 8 человек, потенциальных клиентов, не смотря на то что появился и конкурент..
Для магазина у дома это хорошо?
Опять же да.
Для пекарен и тд..
Для работодателя хорошо?
Разумеется..
Теперь и местный забулдыга поймет, что на его место могут взять другого, не пьющего..
Всем хорошо..
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