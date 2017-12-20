Цитата: костанаец:

Марик, ты то чего радуешься, конкуренты едут, где чо стырить, таксистами поработать, щас им хаток надают, тоже сдавать будут

тут плакать надо, для своих работы нет, тут южан тяну

Ну не совсем верно..

Приехала семья, сняла у меня хату, это одно..

Либо купила у кого то, еще плюс.

Семья из 8ми человек допустим и он таксист и я допустим..

Хорошо это или плохо?

Разумеется хорошо, ведь появилось еще 8 человек, потенциальных клиентов, не смотря на то что появился и конкурент..

Для магазина у дома это хорошо?

Опять же да.

Для пекарен и тд..

Для работодателя хорошо?

Разумеется..

Теперь и местный забулдыга поймет, что на его место могут взять другого, не пьющего..

Всем хорошо..