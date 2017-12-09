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Цитата: Блогер и PR-специалист Куат Домбай, окончивший школу и университет на русском языке, спустя годы овладел родным казахским. Можно сказать, он знает языковой вопрос Казахстана с обеих сторон.



В интервью казахскоязычной редакции 365info он рассказал, почему русскоязычные казахи не спешат овладеть родным языком.



Блогер считает, что пассивность и равнодушие властей стали причиной того, что сегодня более 1 млн казахских детей учатся в русских школах.



«В начале 90-х в стране существовала норма, что соотношение применения казахского и русского языков должны соответствовать паритету 50/50. В то время это было вынужденной мерой, чтобы вывести казахский язык на официальный уровень, своеобразным трамплином. Однако спустя определенное время все вернулось на круги своя.



В этом году большинство первоклашек, переступивших порог школы, пошли в казахские классы. Думаю, не ошибусь, если скажу — 90 процентов. А это означает, что численность казахов неуклонно растет — сегодня титульная нация составляет 72 процента населения. Однако норма паритета применения языков так и не изменилась. Значит нужно менять закон — он не соответствует требованиям современного общества



В городах дети, обучающиеся в казахских школах, на переменах и вне школы говорят на русском. Почему?



Государство не дает на казахском языке достаточное количество информации. Куда ни пойдешь — в кино, общественные места — везде говорят на русском. Казахские кинокартины показывают только в ночное время. В год выпускают только один мультфильм на казахском языке.



Разве это не нарушение прав казахскоговорящих?



Конечно, русский язык удобен всем. Однако пришло время конкретных действий. Сегодня мир меняется быстро. Поэтому властям необходимо устранять указанные недостатки. Нужны кардинальные изменения. В принципе, через 5-10 лет все мы начнем общаться на казахском языке. Я даже верю в то, что если власть действительно захочет, то общество за какие-то 2-3 месяца может заговорить на казахском языке.

А сегодня пришло время, чтобы подготовить правовую базу для этого, продумать все нюансы проблемы, — уверен Куат Домбай.



https://365info.kz/2017/12/kuat-dombaj-predlozhil-izmenit-zakon-o-yazykah-v-polzu-kazahskogo/



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