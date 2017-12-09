Редакция национального портала Qazaquni.kz продолжает освещать ход судебного разбирательства по иску Огуза Догана к компании Air Astana.
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«Как известно, журналист Огуз Доган был возмущен, что бортпроводницы авиакомпании Air Astana оказывают услуги, пользуясь только русским языком и игнорируя государственный язык Казахстана.
На судебном заседании выяснилось, что ни одна из четырех бортпроводниц авиакомпании не говорит на казахском языке…
На судебное заседание все стюардессы пришли со своими переводчиками. Председательствующая на процессе судья Айгуль Турсагулова пригласила бортпроводниц на судебное заседание, чтобы выяснить, насколько они владеют государственным языком. Но была удивлена и возмущена — ни одна из бортпроводниц Air Astana не говорит на казахском!
Четыре стюардессы одна за другой повторяли заученные слова. Они не смогли дать конкретного ответа ни на один вопрос адвоката Огуза Догана Абзала Куспана, известного патриота родного языка. А на вопрос судьи, согласны ли на мирный исход дела, ответили отрицательно.
Нас (имеются в виду пассажиры, пользующиеся услугами компании Air Astana — ред.) удивляет следующее обстоятельство:
На каком языке бортпроводницы, пришедшие на судебное заседание со своими переводчиками, будут обслуживать пассажиров? И по закону, и по требованиям они должны владеть государственным языком. Зачем Air Astana бортпроводницы, не знающие государственного языка, до каких пор они будут позорить компанию?
Бортпроводницы Air Astana уже признались, что не говорили на казахском языке, значит компания должна принести извинения казахскому народу, как того требует господин Догуз Оган. Надеемся, что судья Айгуль Турсагулова вынесет справедливое решение, защищающее интересы государства», — резюмирует автор.
Зрада! А ведь есть ещё одно досадное упущение — ещё не допрошены пилоты! А ну как и они не владеют государственным языком?!
И как они после этого могут перевозить известных патриотов родного языка?! И до каких пор они будут позорить компанию?!
EGEMEN.KZ: «Мемлекеттік сайттар атауы неге мемлекеттік тілде емес?» («Почему названия государственных сайтов не на государственном языке?») - Журналист газеты сделал обзор доменных имен веб-страниц госорганов.
Цитата:
«Государственный язык в Казахстане - казахский. Поэтому названия интернет-ресурсов госорганов должны быть либо на казахском, либо на английском языке в соответствии с международными стандартами. Некоторые государственные органы игнорируют это простое правило.
4 из 16 министерств в названиях своих сайтов использовали аббревиатуры на русском языке. Например, Министерство здравоохранения - mz.gov.kz, Министерство сельского хозяйства - mcx.gov.kz, Министерство культуры и спорта - mks.gov.kz, Министерство внутренних дел - mvd.gov.kz. Только три министерства отдали приоритет казахскому языку: Министерство юстиции - adilet.gov.kz, Министерство труда и социальной защиты - enbek.gov.kz, Министерство по делам религий и гражданского общества - diakom.gov.kz. Остальные - на английском. Это доказывает еще раз, что статус казахского языка как государственного до сих пор не признан полностью», - пишет Дархан ОМИРБЕК.
Валентин: И как они после этого могут перевозить известных патриотов родного языка?! И до каких пор они будут позорить компанию?!
А я считаю, что по закону они обязаны иметь возможность обслужить пассажира на государственном языке. И хотя бы одна бортпроводница в экипаже должна им владеть свободно. "Извинения казахскому народу" - это, конечно, пафос. Но по закону он прав же.
Блогер и PR-специалист Куат Домбай, окончивший школу и университет на русском языке, спустя годы овладел родным казахским. Можно сказать, он знает языковой вопрос Казахстана с обеих сторон.
В интервью казахскоязычной редакции 365info он рассказал, почему русскоязычные казахи не спешат овладеть родным языком.
Блогер считает, что пассивность и равнодушие властей стали причиной того, что сегодня более 1 млн казахских детей учатся в русских школах.
«В начале 90-х в стране существовала норма, что соотношение применения казахского и русского языков должны соответствовать паритету 50/50. В то время это было вынужденной мерой, чтобы вывести казахский язык на официальный уровень, своеобразным трамплином. Однако спустя определенное время все вернулось на круги своя.
В этом году большинство первоклашек, переступивших порог школы, пошли в казахские классы. Думаю, не ошибусь, если скажу — 90 процентов. А это означает, что численность казахов неуклонно растет — сегодня титульная нация составляет 72 процента населения. Однако норма паритета применения языков так и не изменилась. Значит нужно менять закон — он не соответствует требованиям современного общества
В городах дети, обучающиеся в казахских школах, на переменах и вне школы говорят на русском. Почему?
Государство не дает на казахском языке достаточное количество информации. Куда ни пойдешь — в кино, общественные места — везде говорят на русском. Казахские кинокартины показывают только в ночное время. В год выпускают только один мультфильм на казахском языке.
Разве это не нарушение прав казахскоговорящих?
Конечно, русский язык удобен всем. Однако пришло время конкретных действий. Сегодня мир меняется быстро. Поэтому властям необходимо устранять указанные недостатки. Нужны кардинальные изменения. В принципе, через 5-10 лет все мы начнем общаться на казахском языке. Я даже верю в то, что если власть действительно захочет, то общество за какие-то 2-3 месяца может заговорить на казахском языке. А сегодня пришло время, чтобы подготовить правовую базу для этого, продумать все нюансы проблемы, — уверен Куат Домбай.
Прошу прощения за оффтоп, но захотелось поделиться. Новость вовсе не казахской прессы, а вполне себе русской и даже нашей областной. Статья не новая, но перл на века. Речь идёт об общественных туалетах на наших дорогах:
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К примеру, во многих сидит на входе женщина и протягивает входящему (и заплатившему) лист туалетной бумаги. Ну негигиенично. Она руками его трогает. В разгар всяких инфекционных периодов вообще опасно – вдруг у нее грипп или ОРЗ.
То есть всё остальное, что делается у нас через тот же принцип - не удивляет?!
ANATILI.KAZGAZETA.KZ: «Баспасөздің бәсі қандай?» («Каково значение прессы?») - По мнению заместителя директора Национальной библиотеки Бакытжамал ОСПАНОВОЙ, для читателей самым оперативным и актуальным источником информации остаются газеты и журналы.
Цитата:
«К нам в библиотечный фонд периодики часто обращаются историки, политологи, социологи и другие исследователи. Наши читатели, чтобы получить научную, культурную информацию, а также по образованию и другим сферам, широко используют газеты и журналы. Сегодня среди читателей большим спросом пользуются издания на латинской графике, в связи с этим идет работа по переводу их в цифровой формат. В программе Елбасы по духовной модернизации говорится о формировании патриотизма, сохранении национальных традиций, культуры, национального кода. Поэтому отечественные СМИ должны стать эффективными каналами формирования общественного мнения», - сказала она, выступая на круглом столе «Миссия СМИ в духовной модернизации», который прошел в Алматы.
Хыхы Надо думать, и здесь виноват проклятый совок - 26 лет прошло, а люди точно так же стремятся перевыполнить любые, даже самые идиотские указания :)
Victor Yang: Но когда журналист рассуждает обывательски о том чего не знает - это смешно.
Это давно уже подмечено, даже есть эффект им. одного товарища, имя которого тут никому и ничего не скажет:
Цитата:
такой же эффект получается при просмотре телевизора вот смотришь, и все в нем ярко, познавательно, и интересно и вдруг, по какому-то нелепому стечению обстоятельств, показали родное село, любимое дело, хорошо знакомых людей ???!, КАКУЮ ХЕРНЮ ОНИ НЕСУТ!!!! и дальше снова про неведомые дали, интересно, познавательно, ярко
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