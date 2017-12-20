/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку трех поездов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку трех поездов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Среди вагонов, где требовалась замена колесных пар, были и старые, и новые, поэтому возраст и срок службы вагонов здесь не причем, - отметил директор ТОО Владимир Рожко. - У нашей организации заключен договор с АО «Вагон Сервис» на проведение техобслуживания.
Читать новость

§ пешеход
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 20.12.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ни говорите, а отношение к вагонам безобразное. Посмотрите, какие они грязные, страшные. Воды и тряпки месяцами не видят и никому нет дела до этого. Понимаю копоть, сажа, но иногда, хоть раз в месяц мыть же надо или опять заложенные деньги тырят. Главное, чтобы деньги приносили. Если с окон дует, то до последнего дня эксплуатации это окно будет дуть. Думают зачем растраты, пассажиров много, как ездили так и будут ездить и терпеть.
Профайл

Народный контроль
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...




Отправлено: 20.12.17 - 17:05
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...




Отправлено: 20.12.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там вагоны хоть моют иногда?? (как обоср...) А колёсные пары...там и "без микроскопа" всё ясно)))

Всем общий
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...




Отправлено: 20.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждите следующую новость.Поезд застрял на такой та станций причина развалился на две части вагон.Специальная комиссия устанавливает причину.

Гость
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...




Отправлено: 20.12.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где частники там бардак, на уме только заработок.

азат
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...




Отправлено: 20.12.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не надо брать билеты на поезда, обслуживающие данным предприятием

§ Сэм
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.12.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как утверждает директор ТОО, во время задержки поездов пассажирам предлагали питание, можно было налить кипяток.


В том то и дело, что из питания имелся только кипяток. Наверное г-н Рожко питается кипятком. Опять одни отмазки. Не хватает смелости признать свершившийся факт?
Профайл

Константин
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...




Отправлено: 20.12.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17 декабря ехал именно на том поезде где меняли колесные пары. Да, кипяток был. А в остальном предлагался чай и вафли, лапша быстрого приготовления, но по обычной цене в вагонах. Маленькая пачка вафлей 250 тенге, пакетик чая - 50. Если это называют питание, то да, оно было.

Пассажир
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...




Отправлено: 20.12.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от Костаная до Тобола электрифицированный участок дороги или новость была липой. Я понимаю если маршрут от Аркалыка до Есиля там тепловозная тяга возможно таким не опрятным, но вот маршрут Костанай - Алматы почему такой зачуханный как в 1997 году когда в стране был гиперинфляция.

§ шолом рубашкин
Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку трех поездов
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 20.12.17 - 19:27
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Сэм
Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.12.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Константин:
17 декабря ехал именно на том поезде где меняли колесные пары. Да, кипяток был. А в остальном предлагался чай и вафли, лапша быстрого приготовления, но по обычной цене в вагонах. Маленькая пачка вафлей 250 тенге, пакетик чая - 50. Если это называют питание, то да, оно было.


Я ехал 15го числа. Видимо со времени первой поломки немного извлекли урок. Глядишь после третьей поломки будут предложены пирожки, после четвертой - горячее питание :-P
Профайл

Гость
Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку трех поездов




Отправлено: 20.12.17 - 19:38
Комментарий проходит проверку.

Гость
Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку трех поездов




Отправлено: 20.12.17 - 19:41
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 2
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх