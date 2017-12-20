пешеход Re: Руководство ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировало задержку... #1





(Пользователи) Сообщений: 81

Регистрация: 18.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 17:04 Как ни говорите, а отношение к вагонам безобразное. Посмотрите, какие они грязные, страшные. Воды и тряпки месяцами не видят и никому нет дела до этого. Понимаю копоть, сажа, но иногда, хоть раз в месяц мыть же надо или опять заложенные деньги тырят. Главное, чтобы деньги приносили. Если с окон дует, то до последнего дня эксплуатации это окно будет дуть. Думают зачем растраты, пассажиров много, как ездили так и будут ездить и терпеть.