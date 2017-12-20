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≡ Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в пять раз в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работодателям, готовым принять на работу переселенцев и решить вопросы их обустройства на новом месте, планируют выделять субсидии в размере 450 МРП, сообщает Informburo.kz.
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§ Hitman
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
Hitman


(Пользователи)
Сообщений: 629
Регистрация: 20.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 18:21
Комментарий удален модератором.
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Вовчик
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:27
Комментарий удален модератором.

Гуру
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это называется жену к дяде, а сам к ....

§ Медный
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.12.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все люди равны но некоторые ровнее других :lol:
нельзя ли здесь узреть дискриминацию "по месту проживания"?

[Исправлено: Медный, 20.12.2017 - 18:36]
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Вовчик
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А южные регионы для Китая освобождают?

Вовчик
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:40
Комментарий удален модератором.

Алексей
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо побыстрее делать гражданство РФ, в России уже начали уменьшать количество квот, народу хватает.

?
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что теперь :нас,коренных костанайцев принимать на работу не будут?А нам куда деваться?Нашим детям и внукам?

§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то в коем то веке, от правительства хоть что то делается толково, правда с большим опозданием..
Но лучше поздно конечно, чем опоздать..
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Вовчик
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:Надо побыстрее делать гражданство РФ, в России уже начали уменьшать количество квот, народу хватает.

Зачем? Нормальных стран нету что ли?

Вовчик
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:Так что теперь :нас,коренных костанайцев принимать на работу не будут?

Будут, но сначала надо переселиться на юг, а потом обратно на север, чтобы попасть в эту очень умную и дальновидную программу.

§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
Надо побыстрее делать гражданство РФ, в

А мне это зачем?
Если надо тебе, то почему сам ничего ни делаешь?
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Читатель 1
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...




Отправлено: 20.12.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..."интересное кино" начинается, трудоустрой и обустрой....за 1 млн?? А зарплату "среднюю по стране" платить надо??

§ 112
Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я бы сам не против переселиться в Алматы, но землетряской пугают..
А так бы само то на старости лет..
А вообще бы в деревню, например как под Рудным Юбилейный, но цены кусучие там..
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