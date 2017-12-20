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§ NG.kz
Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2022 году градообразующее предприятие Аркалыка фактически прекратит существование, что повлечет необратимые процессы, заявил депутат Мажилиса Альберт Рау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ пешеход
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 20.12.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достать геологические секретные карты и начать разработки.
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Читатель 1
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, сколько там жителей осталось на сегодняшний день??

§ Shegendalf
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 20.12.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
Аркалык нужно было развивать как центр по разведению КРС. Но мы же сырьевая страна. Колбасные и консервные заводы там строить нужно, ну для этого нужно увеличить поголовье КРС

Вы меня конечно извините, но качество Аркалыкской колбасы, помнится мне, было ужасное. Я с собой в поезд брал их местную колбаску, там мясо с песком оказалось. Это конечно единичный случай, но всё-же.

Цитата:
Народный контроль:
Принять программу ,строить жильё и переселять в Костанай и другие города по квоте.

Так они и строили, только в самом Аркалыке. Я, помнится, был на вручении блаженным Серёжей ключей от квартир новых в только что построенном доме, открытии крутого детского сада, подаренного частником. Зачем это всё было? Они ведь знали что запасы заканчиваются.
А тут есть между прочим ответ на вопрос, о котором что-то все позабыли. В своё время руководство ТБРУ предлагало правительству строительство завода по производству расклинивающего агента. Это такой гранулят, который используется при нефтедобыче и делают его как раз из песков с содержанием боксита, чего уж в Аркалыке дофига. ГДЕ??? Какого хрена ничего не делали в этом направлении? А может делали, да ото всех скрывают, НГ интересная тема, вам не кажется? Тогда их вроде Альберт Палыч и поддерживал в этом начинании, но он работал в министерстве индустрии вроде.

;-)
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Бывалый
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 17:25
Комментарий удален модератором.

§ пешеход
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 20.12.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то мне не вериться. чтобы Аркалыкские степи были пустые и без ископаемых. Может там и нефть есть если пошукать, ведь говорят раньше, до н.э. океан там был.
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§ Горожанин_kst
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 979
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.12.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Интересно, сколько там жителей осталось на сегодняшний день??

По данным 2016 года их там было 29662 человека. Почти что "300 Спартанцев"...
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Достойный Жанибек
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть там казино откроют, итак все Блатные российские и наши там на охотятся.

§ Горожанин_kst
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 979
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.12.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мд-е-е, для Аркалыка между выражением "лучшие годы" и "советские годы" надо ставить знак равно? Как так, господа-патриоты?! Наша Независимость проходит мимо Аркалыка, или она от него полностью независима, о как...
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Аркалыкчанин
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проснулись! Я 17 лет как уехал оттуда , город уже на коленях стоял!

Я из Аркалыка
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Аркалыке месторождение есть мраморов черного и белого, есть песок для 3 кирпичного завода, еще несколько элеваторов дополнительно отстроить и создать из них Республиканский гос резерв. У нас тут выращивают самые твердые сорта пшеницы. Еще есть у нас золото которое в 97-м Британцы добывали шахтным методом, еще часть боксита геологи говорили в сторону Аэропорта и часть боксита в сторону бывшего Аркалыского совхоза нынешний Ашутасты, но увы руководства Алюминиевого завода такой боксит считают слишком грязный чем с нынешним который добывают.

Читатель 1
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда....по сути райцентр, но где спецы, которые "дадут ума" региону??

Гость
Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 19:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 19:37
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
112


(Пользователи)
Сообщений: 8174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 19:38
Комментарий проходит проверку.
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