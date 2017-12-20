112 Re: Квота на переселение с юга на север Казахстана увеличится в... #14





(Пользователи) Сообщений: 8174

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:14 Кстати я бы сам не против переселиться в Алматы, но землетряской пугают..

А так бы само то на старости лет..

А вообще бы в деревню, например как под Рудным Юбилейный, но цены кусучие там..