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§ NG.kz
Как пенсии казахстанцев защищают от девальвации, рассказал Сагинтаев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилисмен Аманжан Жамалов направил депутатский запрос на имя главы правительства и председателя Нацбанка РК Данияра Акишева, в котором выразил опасение тем, что пока пенсионные активы не переданы под управление частным компаниям, финрегулятор полностью определяет инвестиционную стратегию.
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1501
Re: Как пенсии казахстанцев защищают от девальвации, рассказал...




Отправлено: 11.12.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что это он о девальвации к ночи вспомнил.
не к добру это.

Иолис
Re: Как пенсии казахстанцев защищают от девальвации, рассказал...




Отправлено: 11.12.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пенсии защищают от казахстанцев))

У6
Re: Как пенсии казахстанцев защищают от девальвации, рассказал...




Отправлено: 11.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В $ переведите и ниче думать не надо, можно распустить раздутый штат экономистов енпф.

Вовчик
Re: Как пенсии казахстанцев защищают от девальвации, рассказал...




Отправлено: 20.12.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо вечерние школы экономики создавать и обязать всё население посещать их и сдавать экзамены. Чтобы все знали, что такое девальвация, её причины, и могли бы объяснить это премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву.
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