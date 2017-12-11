Вовчик Re: Как пенсии казахстанцев защищают от девальвации, рассказал... #4







Отправлено: - 18:54 Надо вечерние школы экономики создавать и обязать всё население посещать их и сдавать экзамены. Чтобы все знали, что такое девальвация, её причины, и могли бы объяснить это премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву.