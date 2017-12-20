pandit Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 248

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:20 Этот Василий Корнев приехал на спирто-водочный завод в Костанае и отстранил директора без всяких оснований законных, поставил чеченца, потом россияне зашли туда с Лукойла кажется, правительство за долги казахстанские отдало предприятие это им. Распродали все что можно было влегкую продать и сбежали. Чисто рейдерский был вариант. И не надо сказки рассказывать и недоумевать. За все надо отвечать, если не по закону то по совести.