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≡ Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область) продолжался три дня		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область) продолжался три дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Нашей Газете» об этом сообщил директор ТОО «ТМЗ 2030» Василий КОРНЕВ. Он также ответил на вопросы о предполагаемых причинах пожара на предприятии, которое располагается в центре поселка Карабалык.
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§ 112
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судьба этого завода была решена еще в 1985м, вина общая, неприкасаемых как Серый нет..
В конце концов это мы горячо поддержали Михаил Сергеевича с его переменами..
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Народный контроль
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...




Отправлено: 20.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие хозяйственники и руководили нашим городом.Такие вот шпечиалисты Нахапали а ума дать заводу ума не хватило. Почему не могли отдать человеку который мог бы с этого завода сделать нормальное предприятие. Правильно,жил в Костанае,какое ему дело что там твориться на этом заводе. Разворовали и подожгли. Пусть теперь отвечает за кредиты

* pandit
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 20.12.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот Василий Корнев приехал на спирто-водочный завод в Костанае и отстранил директора без всяких оснований законных, поставил чеченца, потом россияне зашли туда с Лукойла кажется, правительство за долги казахстанские отдало предприятие это им. Распродали все что можно было влегкую продать и сбежали. Чисто рейдерский был вариант. И не надо сказки рассказывать и недоумевать. За все надо отвечать, если не по закону то по совести.
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Народный контроль
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...




Отправлено: 20.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 22 часа последовал еще один звонок — в цехе снова горит.
- Я утром 12 декабря поехал туда.

А почему же ты не поехал сразу если это предприятие твоё а ждал утра? Любой хороший хозяин бежал бы спасать своё добро! Мутный Василий был во все времена.
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