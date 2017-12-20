Цитата: Затоболец:

Аркалык нужно было развивать как центр по разведению КРС. Но мы же сырьевая страна. Колбасные и консервные заводы там строить нужно, ну для этого нужно увеличить поголовье КРС



Вы меня конечно извините, но качество Аркалыкской колбасы, помнится мне, было ужасное. Я с собой в поезд брал их местную колбаску, там мясо с песком оказалось. Это конечно единичный случай, но всё-же.



Цитата: Народный контроль:

Принять программу ,строить жильё и переселять в Костанай и другие города по квоте.



Так они и строили, только в самом Аркалыке. Я, помнится, был на вручении блаженным Серёжей ключей от квартир новых в только что построенном доме, открытии крутого детского сада, подаренного частником. Зачем это всё было? Они ведь знали что запасы заканчиваются.

А тут есть между прочим ответ на вопрос, о котором что-то все позабыли. В своё время руководство ТБРУ предлагало правительству строительство завода по производству расклинивающего агента. Это такой гранулят, который используется при нефтедобыче и делают его как раз из песков с содержанием боксита, чего уж в Аркалыке дофига. ГДЕ??? Какого хрена ничего не делали в этом направлении? А может делали, да ото всех скрывают, НГ интересная тема, вам не кажется? Тогда их вроде Альберт Палыч и поддерживал в этом начинании, но он работал в министерстве индустрии вроде.



