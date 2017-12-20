/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Депутаты призвали правительство спасти Аркалык		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2022 году градообразующее предприятие Аркалыка фактически прекратит существование, что повлечет необратимые процессы, заявил депутат Мажилиса Альберт Рау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Читать новость

§ пешеход
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 20.12.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достать геологические секретные карты и начать разработки.
Профайл

Читатель 1
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, сколько там жителей осталось на сегодняшний день??

§ Shegendalf
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 20.12.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
Аркалык нужно было развивать как центр по разведению КРС. Но мы же сырьевая страна. Колбасные и консервные заводы там строить нужно, ну для этого нужно увеличить поголовье КРС

Вы меня конечно извините, но качество Аркалыкской колбасы, помнится мне, было ужасное. Я с собой в поезд брал их местную колбаску, там мясо с песком оказалось. Это конечно единичный случай, но всё-же.

Цитата:
Народный контроль:
Принять программу ,строить жильё и переселять в Костанай и другие города по квоте.

Так они и строили, только в самом Аркалыке. Я, помнится, был на вручении блаженным Серёжей ключей от квартир новых в только что построенном доме, открытии крутого детского сада, подаренного частником. Зачем это всё было? Они ведь знали что запасы заканчиваются.
А тут есть между прочим ответ на вопрос, о котором что-то все позабыли. В своё время руководство ТБРУ предлагало правительству строительство завода по производству расклинивающего агента. Это такой гранулят, который используется при нефтедобыче и делают его как раз из песков с содержанием боксита, чего уж в Аркалыке дофига. ГДЕ??? Какого хрена ничего не делали в этом направлении? А может делали, да ото всех скрывают, НГ интересная тема, вам не кажется? Тогда их вроде Альберт Палыч и поддерживал в этом начинании, но он работал в министерстве индустрии вроде.

;-)
Профайл Посетить вебсайт

Бывалый
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 20.12.17 - 17:25
Комментарий удален модератором.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Горожанин_kst, pandit, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 2
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх