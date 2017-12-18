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≡ В Костанае зажгли огни на главной ёлке области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30840
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала костанайцев развлекали местные артисты песнями и танцами в костюмах ёлочек, снеговиков, Снегурочек и Дедов Морозов, затем на сцену поднялся аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ и дал старт зажжению ёлки.
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§ yudjin
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4961
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.12.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ставили ёлку, два инженера ЖКХ по рации координировали работу вышки по ровности

вспомнилось...
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§ 112
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
112


(Пользователи)
Сообщений: 8169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Пахло елью, она была НАСТОЯЩАЯ

Ну вот вы все и вырубили, прожрали, ну и так далее..
Не думали то есть и дне завтрашнем..
Собственно жизнь это и доказала..
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Директор Пляжа
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 20.12.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну вот вы все и вырубили, прожрали, ну и так далее

Зато ты вспомнил о ДНЕ и постучал по нему снизу. :lol:

Народный контроль
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 20.12.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
вранье.
это не елка.
это металлическая конструкция. . конус.

Вот вы отсталый народ,боже мой! Ну зачем гробить живое дерево?? Вы где видели за рубежом что бы ель рубили и наряжали ? Только в стране которую сами жители обзывают Гондурасом! А так всё красиво и мило!Главное нам нравиться!

§ yudjin
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4961
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.12.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ну и так далее..

и хрущевки, в которых ты хаты теперь сдаешь, тоже настроили... вместе с 90% всего, что в стране имеется.
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§ Серый волк
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9255
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну вот вы все и вырубили, прожрали, ну и так далее..
Не думали то есть и дне завтрашнем..
Собственно жизнь это и доказала..

:-)
В хвойных молодняках может быть 4000 деревьев на 1 Га. К возрасту спелости может остаться 400 шт. Кроме того есть такой термин в лесоводстве как полнота, т. е. степень сомкнутости крон. В зрелом лесу иногда нужно проводить работы дающие возможность пробиться молодым деревьям. Если этого не делать, то молодая поросль не сможет вырасти под сплошными кронами, лес будет становиться всё более старым и менее устойчивым к вредителям леса. (в данном случае имеются ввиду не двуногие личинки взяточников из акимата, а насекомые вредители несколько иного плана).
Таким образом изъятие одного дерева в год, сделанное правильно и специалистами - лесоводами только на пользу может пойти лесу.
А вот что делать с вредителями из акимата пока неизвестно. Мало того, что эти вредители уничтожили леса области настолько что сервисы следящие через спутники за количеством лесов закрасили область в устойчиво красный цвет, так эти вредители ещё и выстроили систему, которой очень выгодно появление в городе массы неграмотных личинок, выращенных на отходах отрубей, питающихся пивасом из Астыкжана, трущиеся в балагане бездуховности Март и устойчиво ползущие вниз по эволюционной лестнице. Самое опасное, вредителям очень выгодна безграмотность бескультурность и бездуховность.
Именно эти качества личинок, помогают существовать колонии занесенных в регион вредителей в акимате! :lol:
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Народный контроль
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 20.12.17 - 16:19
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4961
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вы где видели за рубежом что бы ель рубили и наряжали ?

вчкбаева, ты опять лажаешь... не проспалась еще?
Гугли, провокаторша:
Сияющая тысячами лампочек елка на Рокфеллер-плаза в центре Нью-Йорка считается главной елкой США. Даже ель у вашингтонского Капитолия не столь символична для Америки. С 1931 года натуральную норвежскую ель не менее 20 метров высотой, весом не менее 9 тонн и возрастом не менее 75 лет украшают 30 тысячами разноцветных лампочек.


Лучшей в европе часто признают рождественскую ель в Праге:

так шо с жительницей гондураса себя сравнивай.
:-P
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§ 112
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
112


(Пользователи)
Сообщений: 8169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
хрущевки, в которых ты хаты теперь сдаешь, тоже настроили... вместе с 90% всего, что в стране имеется.

Ну так..
Хрущевки это сырье, лес, уголь, газ?
По моему путать то что строили мои деды и родители с елями как то наивно..
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Директор Пляжа
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 20.12.17 - 17:11
Комментарий удален модератором.
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