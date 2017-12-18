Цитата: 112:

Ну вот вы все и вырубили, прожрали, ну и так далее..

Не думали то есть и дне завтрашнем..

Собственно жизнь это и доказала..



В хвойных молодняках может быть 4000 деревьев на 1 Га. К возрасту спелости может остаться 400 шт. Кроме того есть такой термин в лесоводстве как полнота, т. е. степень сомкнутости крон. В зрелом лесу иногда нужно проводить работы дающие возможность пробиться молодым деревьям. Если этого не делать, то молодая поросль не сможет вырасти под сплошными кронами, лес будет становиться всё более старым и менее устойчивым к вредителям леса. (в данном случае имеются ввиду не двуногие личинки взяточников из акимата, а насекомые вредители несколько иного плана).

Таким образом изъятие одного дерева в год, сделанное правильно и специалистами - лесоводами только на пользу может пойти лесу.

А вот что делать с вредителями из акимата пока неизвестно. Мало того, что эти вредители уничтожили леса области настолько что сервисы следящие через спутники за количеством лесов закрасили область в устойчиво красный цвет, так эти вредители ещё и выстроили систему, которой очень выгодно появление в городе массы неграмотных личинок, выращенных на отходах отрубей, питающихся пивасом из Астыкжана, трущиеся в балагане бездуховности Март и устойчиво ползущие вниз по эволюционной лестнице. Самое опасное, вредителям очень выгодна безграмотность бескультурность и бездуховность.

Именно эти качества личинок, помогают существовать колонии занесенных в регион вредителей в акимате!