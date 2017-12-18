Серый волк Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9252

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:53 Хорошие фото. На них в настоящих зимних шапках милые радостные слегка замерзшие рожи.

И снег, зимний, промороженный. Много. Надеюсь будет много прозрачного крепкого льда!

Елка - конечно убогий геометрический конус, совсем не ёлка. Только символ.

Завершение года. Наверное лучший праздник. И с настоящим морозом! Как и положено на Новый год! И кажется Дед Мороз должен именно здесь появиться настоящий, именно там где мороз и где Новый год встречают тепло и искренне и очень его ждут.



Вспоминается, как раньше выбирали самое красивое дерево в лесу и проводили целую операцию по доставке длинномером негабарита. Пахло елью, она была НАСТОЯЩАЯ!



Пишу из абсолютно европейского климата. Тепло, два дня назад случилось +8. Облизывался на велодорожки и чуть не выкатил байк прокатиться, но пока собирался ночью опять выпало сырого снега. Ставили ёлку, два инженера ЖКХ по рации координировали работу вышки по ровности установки серебристого набалдашника макушки конусной уродины. Всем проходящим было глубоко по барабану. И сам прошел мимо, только на секунду отложив в памяти кадр. Даже доставать коммуникатор не стал.

Если будут подходящие условия и окажусь у интересных ёлок - сниму показать.



А по фото точно видно, что у вас есть ценность. Ценность самого явления праздника и это заметно на лицах! Конвертировать не получится. Не продать. Не купить. Экспортировать затруднительно. Трудно украсть и освоить. Не прожулить на тендерах.

Это наверное самое устойчивое достояние города, одно из немногих оставшихся!

Берегите!

С приближающимся!



[Исправлено: Серый волк, 20.12.2017 - 11:55]