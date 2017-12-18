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§ NG.kz
В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала костанайцев развлекали местные артисты песнями и танцами в костюмах ёлочек, снеговиков, Снегурочек и Дедов Морозов, затем на сцену поднялся аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ и дал старт зажжению ёлки.
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§ 112
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
112


(Пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.12.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и морозяка же..
Надеюсь наши форумчане никто туда не ходил и все сидели в одиночестве на теплом диване перед компом, изучая амъериканский Ютьюб..
Продует жеж..
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§ yudjin
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4958
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.12.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Надеюсь наши форумчане никто туда не ходил

нет конешна, мы без разнарядки, указки акимата, без освоения и бюджетного подсоса зажигаем!... на чуждом большинству, голом энтузиазме.
еще неделю назад у себя под окнами:





Пыс-пыс. Учись, сонька вчкбаева...

[Исправлено: yudjin, 18.12.2017 - 21:35]
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§ 112
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
112


(Пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.12.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ты такой один из всех нас..
Как говорится погоды в доме, то бишь на улице ты не делаешь..
А дома что не сидится?
Больше времени бы было строчить комменты и изучать Ютьюб..
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07
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 19.12.17 - 02:17
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 19.12.17 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вранье.
это не елка.
это металлическая конструкция. . конус.
так и надо писать - зажгли лампочки на конусе из арматуры.
короче, обманули дурака на четыре кулака..

ваще
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 19.12.17 - 07:27
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 19.12.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то я не видел в продаже на улице
конусов из арматуры для дома.
думаю люди не такие дурные как эти...
воруют миллиарды, а елки у них конусы из арматуры.

ваще
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 19.12.17 - 09:59
Комментарий удален модератором.

§ pmkz
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильным курсом начали идти. Без помпы, надеюсь, на следующий год уберут эту идиотскую привычку выступать и рассказывать, сколько сп..освоили средств. Это праздник, и его можно начать по людски, а не с отмашки какого то там акима.
ЗЫ: За дороги спасибо, второй год радуете.
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...
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 19.12.17 - 10:12
Комментарий удален модератором.

ЕЕ
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 19.12.17 - 10:14
Комментарий удален модератором.

продор
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области




Отправлено: 19.12.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pmkz:
За дороги спасибо, второй год радуете.


где живешь?

§ yudjin
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4958
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.12.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pmkz:
За дороги спасибо, второй год радуете.

дык и снега как кот насыкал...
в прошлом году во дворе горку сдал 5 декабря.. а сейчас нэма снега.
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§ Серый волк
Re: В Костанае зажгли огни на главной ёлке области
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9252
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие фото. На них в настоящих зимних шапках милые радостные слегка замерзшие рожи. :lol:
И снег, зимний, промороженный. Много. Надеюсь будет много прозрачного крепкого льда!
Елка - конечно убогий геометрический конус, совсем не ёлка. Только символ.
Завершение года. Наверное лучший праздник. И с настоящим морозом! Как и положено на Новый год! И кажется Дед Мороз должен именно здесь появиться настоящий, именно там где мороз и где Новый год встречают тепло и искренне и очень его ждут.

Вспоминается, как раньше выбирали самое красивое дерево в лесу и проводили целую операцию по доставке длинномером негабарита. Пахло елью, она была НАСТОЯЩАЯ!

Пишу из абсолютно европейского климата. Тепло, два дня назад случилось +8. Облизывался на велодорожки и чуть не выкатил байк прокатиться, но пока собирался ночью опять выпало сырого снега. Ставили ёлку, два инженера ЖКХ по рации координировали работу вышки по ровности установки серебристого набалдашника макушки конусной уродины. Всем проходящим было глубоко по барабану. И сам прошел мимо, только на секунду отложив в памяти кадр. Даже доставать коммуникатор не стал. ;-)
Если будут подходящие условия и окажусь у интересных ёлок - сниму показать.

А по фото точно видно, что у вас есть ценность. Ценность самого явления праздника и это заметно на лицах! Конвертировать не получится. Не продать. Не купить. Экспортировать затруднительно. Трудно украсть и освоить. Не прожулить на тендерах.
Это наверное самое устойчивое достояние города, одно из немногих оставшихся!
Берегите! ;-)
С приближающимся!

[Исправлено: Серый волк, 20.12.2017 - 11:55]
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