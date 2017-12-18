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§ NG.kz
Тулешова стала победительницей шоу «Голос. Діти 4»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 17 на 18 декабря стало известно, что 10-летняя учащаяся алматинской гимназии №56 из команды популярного исполнителя Дмитрия Монатика стала победителем 4 сезона проекта «Голос країни. Діти». Это первый случай в шоу "Голос країни», когда победу в нем одерживает иностранный гражданин.
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§ 112
Re: Тулешова стала победительницей шоу «Голос. Діти 4»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Не путай миграцию, с эмиграцией.

А кто сказал что я путаю то, о чем ты говоришь?
Ты сказал о миграции..
Теперь уклоняешься как обычно и говоришь об Эмиграции?
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Директор Пляжа
Re: Тулешова стала победительницей шоу «Голос. Діти 4»




Отправлено: 20.12.17 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
без лицемерия любит свою родину Казахстан.

Что кстати о тебе и многих лже-патриотах не скажешь.

Муми
Re: Тулешова стала победительницей шоу «Голос. Діти 4»




Отправлено: 20.12.17 - 08:19
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Тулешова стала победительницей шоу «Голос. Діти 4»




Отправлено: 20.12.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты сказал о миграции..
--- Мигрируют это тоже в основном советские люди и их дети.

Эти люди эмигрировали, мигрируют другие ..там видео даже ОМ об них выложил :lol:
Сколько можно уже изворачиваться, на ровном месте поклепы шьешь ))

Народный контроль
Re: Тулешова стала победительницей шоу «Голос. Діти 4»




Отправлено: 20.12.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А я думаю, что участие в конкурсах РФ выйдет дороже и конкуренты будут качественней.

О...а судий какие там будут! Ты понимаешь о чём я пишу?

* Victor Yang
Re: Тулешова стала победительницей шоу «Голос. Діти 4»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9973
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.12.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ты понимаешь о чём я пишу?

Не понимаю. Вот попса как раз везде одинаковая, которая судить будет. Да и в ообще, - всё это шоу, где результаты и поведение всех участников заранее известны.
Профайл
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