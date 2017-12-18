Цитата: 112:

Ты сказал о миграции..

--- Мигрируют это тоже в основном советские люди и их дети.

Эти люди эмигрировали, мигрируют другие ..там видео даже ОМ об них выложил

Сколько можно уже изворачиваться, на ровном месте поклепы шьешь ))