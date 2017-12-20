112 Re: Крупный рост продаж доллара, евро и рубля произошел в... #2





(Пользователи) Сообщений: 8163

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:38 Все уже привыкли к доллару 340..

Начинают скупать..

Сам купил тысячу, правда погасить долги, чтобы тот кто мне дал тенге не попал..

Осталось еще долларов 800 купить на долги..

До весны нужно успеть..

Привыкнуть надолго как правило в ТС не дадут к одному курсу..