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§ NG.kz
Крупный рост продаж доллара, евро и рубля произошел в обменниках РК - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С января по октябрь 2017 года обменные пункты Казахстана увеличили объем продаж по всем трем основным валютам: доллар, евро, рубль, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.
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Re: Крупный рост продаж доллара, евро и рубля произошел в...




Отправлено: 20.12.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и к чему этот копирайт ни о чем.

§ 112
Re: Крупный рост продаж доллара, евро и рубля произошел в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все уже привыкли к доллару 340..
Начинают скупать..
Сам купил тысячу, правда погасить долги, чтобы тот кто мне дал тенге не попал..
Осталось еще долларов 800 купить на долги..
До весны нужно успеть..
Привыкнуть надолго как правило в ТС не дадут к одному курсу..
Профайл

Гость
Re: Крупный рост продаж доллара, евро и рубля произошел в...




Отправлено: 20.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт у соседей по ТСу такого хайпа нету.

Диана
Re: Крупный рост продаж доллара, евро и рубля произошел в...




Отправлено: 20.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

У умного руков-ля все при работе,заводы и фабрики приносят казне прибыль.Все недра страны идут в дело. У нас не заводов,фабрик ...,не работы не достойной зарплаты. Ну сам понял,керумне рассказывать
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