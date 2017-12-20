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≡ Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область) продолжался три дня		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область) продолжался три дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Нашей Газете» об этом сообщил директор ТОО «ТМЗ 2030» Василий КОРНЕВ. Он также ответил на вопросы о предполагаемых причинах пожара на предприятии, которое располагается в центре поселка Карабалык.
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§ 1234
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 20.12.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если горят заводские цеха (по трое суток), значит это кому-то нужно. :-x
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§ 112
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня если бы забирали что то, тоже сжег бы..
Правильно сделали..
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Тогузакский бурят
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...




Отправлено: 20.12.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар был выгоден. Кредиты давали им еще пять лет назад на производство а они так и не запустили его. Деньги в карман. А слова то какие: демонтировали линию поршней. Не смешно такие слова то говорить директору. Короче подчистили что б не кто не понял что на кредиты тут не кто и не работал и не собирались.

§ шолом рубашкин
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1154
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 20.12.17 - 13:12
Комментарий удален модератором.
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знаток жизни
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...




Отправлено: 20.12.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такова жалкая судьба всех этих предпринимателей, получивших задарма крупнейшие предприятия области. Когда вывезут оборудование, можно в этих цехах заняться производством КРС.

§ Серый волк
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9252
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда шли вбросы о давно не работающем заводе, и о том, что там "три" древних станка, то сразу было понятно, что это акиматские жулики вбрасывают враньё, чтоб их не нахлобучили по самые... за развал на фоне их фальшивых отчётов и глупых инвестиций :-)

Ну а теперь всё встало ровно на свои места положенные места.

Даже когда не определена причина пожара. Поджигатели, или глупые вывозильщики сваркой, но абсолютно понятно может быть только одно.

Вот это был действующий завод. С реальным станочным парком способным производить механическую обработку определённого уровня, вполне крепкого, а не гайки прикручивать. Который банкротили вместо инвестиций.

И когда фальшивые насквозь акиматские глашатаи кукарекают об курсе и своих фальшивых инвестициях в мыльные пузыри производств, при этом реальное производство, не сборочная фальшивка с прикручиванием гаек, а производство с реальным и универсальным станочным парком раздербанивают.

Осталось только кукарекать, что это частное дело частника.

Кукарекайте! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 20.12.2017 - 10:24]
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Тогузакский бурят
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...




Отправлено: 20.12.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Я знал людей которые еще лет семь назад от туда вывозили все что плохо и не плохо лежало , прикручено было или приварено. Завод мертв был. Деньги давали им как в черную дыру. В не куда. :lol:

§ Серый волк
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9252
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тогузакский бурят:
Я знал людей которые еще лет семь назад от туда вывозили все что плохо и не плохо лежало , прикручено было или приварено. Завод мертв был. Деньги давали им как в черную дыру. В не куда. :lol:

Какие ваши доказательства?
Или вы агент коррупции акимата? :lol:
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1952/доктор СИЗО
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...




Отправлено: 20.12.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Какие ваши доказательства?
Или вы агент коррупции акимата? :lol:

насмешил. Впариваешь тут гектары лживой информации. Судьба Тогузакского завода закончилась в мае 1945 года. Исчезла бронь. Люди поехали по домам. Потребность в огнеметах сошла на ноль.
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