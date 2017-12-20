Серый волк Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9252

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:19 Когда шли вбросы о давно не работающем заводе, и о том, что там "три" древних станка, то сразу было понятно, что это акиматские жулики вбрасывают враньё, чтоб их не нахлобучили по самые... за развал на фоне их фальшивых отчётов и глупых инвестиций



Ну а теперь всё встало ровно на свои места положенные места.



Даже когда не определена причина пожара. Поджигатели, или глупые вывозильщики сваркой, но абсолютно понятно может быть только одно.



Вот это был действующий завод. С реальным станочным парком способным производить механическую обработку определённого уровня, вполне крепкого, а не гайки прикручивать. Который банкротили вместо инвестиций.



И когда фальшивые насквозь акиматские глашатаи кукарекают об курсе и своих фальшивых инвестициях в мыльные пузыри производств, при этом реальное производство, не сборочная фальшивка с прикручиванием гаек, а производство с реальным и универсальным станочным парком раздербанивают.



Осталось только кукарекать, что это частное дело частника.



Кукарекайте!



[Исправлено: Серый волк, 20.12.2017 - 10:24]