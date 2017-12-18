Маркс Re: Я паркуюсь как ...? #31







Отправлено: - 09:33 Смешно читать про нехороших проектировщиков и архитекторов, ведь эти районы изначально предназначены для жилья, а не для стоянок консервных банок, загрязняющих воздух и изливающих из своих недр отработанное масло на газоны и тротуары. И никто никому не обещал стоянку вместе с квартирой, тем более что у некоторых по три железяки на семью и где им их приткнуть отнюдь не забота архитектора.



А самое главное это то, что дворовое пространство принадлежит всем на равных правах, но некоторые не стесняясь ставят свои коробчонки на общую землю и считают, что так и должно быть. В лихие 90-е все эти стояночники уже отстегивали бы какой-нибудь крыше за парковку во дворе, а в случае неоплаты получали бы лопатой по лобовухе. Но уже скоро кто-нибудь допрет до этой идеи и реализует ее в жизнь.



К подъезду реально не подъехать ни скорой, ни пожарке, ни разгрузиться, все пространство заставлено нищебродами или существами с атрофированными ножками и большими животиками, которым лень пройти сто метров от платной парковки или проехать 5 минут на автобусе от гаража.



Пока ПКСК не будут брать солидную плату за парковку во дворах, а это более чем справедливо для сегодняшнего дня, и дополнительно регулировать проезд, никакого порядка во дворах не будет.