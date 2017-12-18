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§ NG.kz
Я паркуюсь как ...?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так как кто же паркуются люди в мкр. Алтын Арман, двор дома Гагарина 215???
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§ 112
Re: Я паркуюсь как ...?
112


(Пользователи)
Сообщений: 8163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут и ту и другую сторону можно понять, как и то, что жители Наримановки продавали внимание , за 20 тысяч долларов сотку земли где Жана кала..
И БК строевцы или кто то там, платили..
Около "Волны" тогда одному за халупу, просто ужасную, 70 тысяч долларов отвалили, когда дорогу строили, по Казахской..
Да он сейчас пол Рудного скупит..
Профайл

Маркс
Re: Я паркуюсь как ...?




Отправлено: 20.12.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно читать про нехороших проектировщиков и архитекторов, ведь эти районы изначально предназначены для жилья, а не для стоянок консервных банок, загрязняющих воздух и изливающих из своих недр отработанное масло на газоны и тротуары. И никто никому не обещал стоянку вместе с квартирой, тем более что у некоторых по три железяки на семью и где им их приткнуть отнюдь не забота архитектора.

А самое главное это то, что дворовое пространство принадлежит всем на равных правах, но некоторые не стесняясь ставят свои коробчонки на общую землю и считают, что так и должно быть. В лихие 90-е все эти стояночники уже отстегивали бы какой-нибудь крыше за парковку во дворе, а в случае неоплаты получали бы лопатой по лобовухе. Но уже скоро кто-нибудь допрет до этой идеи и реализует ее в жизнь.

К подъезду реально не подъехать ни скорой, ни пожарке, ни разгрузиться, все пространство заставлено нищебродами или существами с атрофированными ножками и большими животиками, которым лень пройти сто метров от платной парковки или проехать 5 минут на автобусе от гаража.

Пока ПКСК не будут брать солидную плату за парковку во дворах, а это более чем справедливо для сегодняшнего дня, и дополнительно регулировать проезд, никакого порядка во дворах не будет.

Гость
Re: Я паркуюсь как ...?




Отправлено: 20.12.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас сдадут 2 девятиэтажки и вообще Хаус будет. В Казахстане земли мало
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