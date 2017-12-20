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§ NG.kz
В Костанае на Большом мосту столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла сегодня, 20 декабря. По словам очевидцев, маршрутный автобус столкнулся с Daewoo Nexia. Эту информацию подтвердили в ДВД Костанайской области. Возбуждено административное производство по ст. 610 ч.1 КоАП РК
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Народный контроль
Re: В Костанае на Большом мосту столкнулись пассажирский автобус...




Отправлено: 20.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо тише ездить! Шумахеры..,шума много а толку мало! Дорога в отличном состояний. Это как надо умудрится на такой дороге столкнуться? Наверное всё таки латиница виновата!

§ Серый волк
Re: В Костанае на Большом мосту столкнулись пассажирский автобус...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9252
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по фото разметка на этом мосту вообще отсутствует как явление.
А зачем она нужна, если деньги на разметку можно украсть, а акимата только спасибо скажет за совместно освоенные на карман средства.
Больше всего удивляет, что ни автор статьи ни прочие люди даже не задумываются, что на мостах всегда должа быть нанесена самая качественная разметка движения по полосам из максимально стойких материалов. Просто для этих людей украденные на разметке деньги уже настолько привычны, что их скорее всего сильно удивит не её отсутствие, а вдруг неожиданное её появление. Начнут гадать, к чему бы это? Может быть из Астаны ожидается визит?
Тотальная коррупция индицируется именно таким образом.
Любому иностранному резиденту даже не обязательно скупать у сети агентов документы.
Достаточно проехать по мостам - если там нет разметки значит коррупция разложила местные органы до самого основания. :lol:
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Гость
В Костанае на Большом мосту столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль




Отправлено: 20.12.17 - 15:00
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* Volonter
Re: В Костанае на Большом мосту столкнулись пассажирский автобус...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1306
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 20.12.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"... на Большом мосту" - немного некорректно для данного случая звучит. Изначально по названию статьи подумал "это же на какой скорости нужно лететь, чтобы перескочить разделительное ограждение и вылететь на встречку!!!", а потом понял суть...
Профайл

Гость
В Костанае на Большом мосту столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль




Отправлено: 20.12.17 - 15:02
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