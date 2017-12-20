Серый волк Re: В Костанае на Большом мосту столкнулись пассажирский автобус... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9252

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:22 Судя по фото разметка на этом мосту вообще отсутствует как явление.

А зачем она нужна, если деньги на разметку можно украсть, а акимата только спасибо скажет за совместно освоенные на карман средства.

Больше всего удивляет, что ни автор статьи ни прочие люди даже не задумываются, что на мостах всегда должа быть нанесена самая качественная разметка движения по полосам из максимально стойких материалов. Просто для этих людей украденные на разметке деньги уже настолько привычны, что их скорее всего сильно удивит не её отсутствие, а вдруг неожиданное её появление. Начнут гадать, к чему бы это? Может быть из Астаны ожидается визит?

Тотальная коррупция индицируется именно таким образом.

Любому иностранному резиденту даже не обязательно скупать у сети агентов документы.

Достаточно проехать по мостам - если там нет разметки значит коррупция разложила местные органы до самого основания.