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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Каку таблетку тебе там давали,Алекс?...


мне? никакой не давали.
я то про тебя, виагру прими. но позвони ей. что ты сексуальный гигант. и все такое.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
но позвони ей. что ты сексуальный гигант.

Кому звонить то,Алекс?... :lol: :oops:
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 14:39
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Страница 648 из 648«1...646647648
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