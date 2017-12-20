ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9706







Отправлено: - 14:19 Цитата: drakon:

Каку таблетку тебе там давали,Алекс?...



мне? никакой не давали.

я то про тебя, виагру прими. но позвони ей. что ты сексуальный гигант. и все такое.