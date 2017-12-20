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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5142
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А ты ходил в сауну общую? Прикольно. Непредставляю себе как прикольно. :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А ты ходил в сауну общую?



похоже Виталу туда нельзя. он не выдержит пыток над своим организмом.
так как по старости твой по имени там не был. поясняю.
это как на нудистком пляже. только в в помывочном комплексе, сауны, солевые отсеки, бассейны
с массажом, мне нравилось.

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,у иебя всё в порядке?... :-o 8-)

тогда объясни, что тебе повесили над кроватью? Сам начинает, а потом бежит жаловаться, как малыш.....

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5142
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

А сколько стоит этот поход в сауну? Какой там контингент? Какого возраста? Реально мытся приходят или познакомится туда идут? 8-) надо будет сходить туда ,если буду в гдр.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А ты ходил в сауну общую?

Нее,это у нас, ваще,везде -был,всё - знает... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А сколько стоит этот поход в сауну?

Алекс,ответь - Виталику... :lol: :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А сколько стоит этот поход в сауну? Какой там контингент? Какого возраста? Реально мытся приходят или познакомится туда идут? надо будет сходить туда ,если буду в гдр.


у меня абонемент был. безлимитный. сколько стоит даже не знаю.
молодых сильно не видел. так за 20- и более.
ну Бад-урах это не "баня" а как курорт, на улице бассейна три насколько помню, внутри парочка.
оптимально было - в холодный залезть и смотреть кино.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
в холодный залезть и смотреть кино.

Виталя,нашёл у кого спрашивать!
Он кино смотрел в сауне... :lol: ;-) :-o
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Он кино смотрел в сауне...


рассмешил. для твоего возбуждения скажу по другому.
в кино голых теток с сиськами показывали. без трусов.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и помню - старше 60 лет вход запрещен.
в зону. свободную..
им только в одежде так понял в отдельную комнату можно было.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
в кино голых теток с сиськами показывали. без трусов.

А что? Живых тёток - в сауне,небыло?
Так ты в детской,наверное был... :-P :-x
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
им только в одежде так понял в отдельную комнату можно было.

Ах,так ты там был,в одежде,ктно - смотрел?... :lol: :-o
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что?


смотри пост 9697. сауна- один из элементов комплекса.
далеко не главный.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ах,так ты там был,в одежде,ктно - смотрел?...


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примите таблетку.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
примите таблетку.

Каку таблетку тебе там давали,Алекс?... :lol: ;-)
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