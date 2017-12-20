Цитата: Vital:

А сколько стоит этот поход в сауну? Какой там контингент? Какого возраста? Реально мытся приходят или познакомится туда идут? надо будет сходить туда ,если буду в гдр.



у меня абонемент был. безлимитный. сколько стоит даже не знаю.

молодых сильно не видел. так за 20- и более.

ну Бад-урах это не "баня" а как курорт, на улице бассейна три насколько помню, внутри парочка.

оптимально было - в холодный залезть и смотреть кино.