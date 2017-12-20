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Куратор темы: drakon
Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 07:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А баня,как общая будет?

Только без детишек! А так твое предложение мне нравится.

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:

Я ток нациков бы банил, с любой стороны, остальные пусть пишут :-)
Цитата:
drakon:
но за -деньги

Тебе что ли за ветку твою приплачивают?
:-o

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня тушенку из ежиков закатал- 22 литровых банки.
до весны должно хватить.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я в подъезд хочу установить, все денег не хватает..

Марик, а ты что, старший по подъезду?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12901
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А так твое предложение мне нравится.

У нас,в районе сауна - общая.
В среду - женский день.
Наши девки и Барбара с ними-ездила...
Кстати сегодня - среда... :lol: :-o
Профайл

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:
из ежиков закатал

Сурки вкусней))

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Общая, но разделена по дням. Хм. А чисто общий день есть?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12901
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А чисто общий день есть?

Все дни - общие,кроме среды.
Что первый раз - слышишь?...
:lol: :oops:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Видеокамеры.Хочу знать,куда Барбара,
Беткоины - прячет... :lol: :oops: :-P
Профайл

ну все капец. Только сядешь почитать твой любимый майн кампф, как член партии наци. Прибегает полиция и скручивает тебя.

Wiвép.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:
до весны должно хватить.

Самозванец , безграмотный , я в это время сплю обычно . :-x :-x :-x

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12901
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Прибегает полиция и скручивает тебя.

Доктор,у иебя всё в порядке?... :-o 8-)
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.12.17 - 12:20
Комментарий проходит проверку.
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Страница 646 из 646«1...644645646
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