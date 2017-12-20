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§ NG.kz
Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область) продолжался три дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Нашей Газете» об этом сообщил директор ТОО «ТМЗ 2030» Василий КОРНЕВ. Он также ответил на вопросы о предполагаемых причинах пожара на предприятии, которое располагается в центре поселка Карабалык.
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§ 1234
Re: Пожар на Тогузакском мехзаводе (Костанайская область)...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 20.12.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если горят заводские цеха (по трое суток), значит это кому-то нужно. :-x
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