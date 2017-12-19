Прохожий не похожий Re: "Они так же хороши, как и бесполезны".... #24







Отправлено: - 11:54 О чем вообще речь в статье? О том что один из основателей прорекламировал то чем занимается сейчас и раскритиковал то чем занимался ранее и что теперь для него не актуально? Ну и? Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает? Рвем волосы на себе?

По поводу обсуждения тут, вкус устриц нужно обсуждать с теми кто их ел, а не с теми кто где то что то слышал о них.