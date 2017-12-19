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≡ "Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шведский предприниматель не уточнил, сколько у него было биткоинов, когда он их продал и сколько выручил. При этом он раскритиковал биткоин, назвав вложения в него "самыми рискованными инвестициями, которые можно сделать".
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§ Медный
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1487
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.12.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[Мечтаю]
Лопается вся эта тема с переработкой электроэнергии в криптопузыри
и рынок наводняется никому не нужными видеокартами :lol:
Профайл

§ Anna Болейн
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 20.12.17 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В выходные до 19000 тыс долл доходил биткоин , сейчас 16000 тыс . Хомяков подстригли ))) Да и смотрю биткоин кеш в цене поднялся с 1600 до 3800 . Все с битка в другие альткоины переливают. За меня не беспокойтесь я вовремя продала , деньги в фиате
Профайл

ваще
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....




Отправлено: 20.12.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
купить мозгов много не надо.
попробуйте их потратить.

ваще
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....




Отправлено: 20.12.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и да. вот один человек уже пропал.
желающие еще есть?

ваще
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....




Отправлено: 20.12.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
я вовремя продала , деньги в фиате


вовремя. послушаешь аж смешно.
по такой логике за 19 ты бы должна сейчас на mb последней модели
а не на фиате. а когда 40 будет- на спейс шатле по пути к Марсу

§ Victor Yang
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.12.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
по такой логике за 19 ты бы должна сейчас на mb последней модели
а не на фиате.

Во-первых, речь не об автомобиле. Фиатные деньги - это признанные государством деньги.
Во-вторых, как я понимаю, не обязательно торговать целыми биткоинами - можно и долями. Ну или есть кредитное плечо, предоставляемое брокером и трейдеру совсем необязательно вкладывать всю стоимость криптовалюты.
Профайл

§ Anna Болейн
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 20.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

все верно !
Цитата:
ваще:

смешно рассуждаете . Если не в теме ,то лучше молчать
Профайл

ваще
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....




Отправлено: 20.12.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, речь не об автомобиле. Фиатные деньги


почитай пост 17 .
вторую строку.
и гугли дальше.
в акимате то интернет безлимитный.
за счет налогоплательщиков.

ваще
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....




Отправлено: 20.12.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
как я понимаю, не обязательно торговать целыми биткоинами


да, веселый, купил за 20000 , завтра продашь за 13000.
бизнес, не находишь.

Прохожий не похожий
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....




Отправлено: 20.12.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем вообще речь в статье? О том что один из основателей прорекламировал то чем занимается сейчас и раскритиковал то чем занимался ранее и что теперь для него не актуально? Ну и? Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает? Рвем волосы на себе?
По поводу обсуждения тут, вкус устриц нужно обсуждать с теми кто их ел, а не с теми кто где то что то слышал о них.

§ Victor Yang
Re: "Они так же хороши, как и бесполезны"....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.12.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да, веселый, купил за 20000 , завтра продашь за 13000.
бизнес, не находишь.

Это называется рисками, которые сопутствуют любому бизнесу. А в трейдинге очень даже есть возможность ими управлять - главное, не поддаваться эмоциям.
Профайл

Гость
"Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины




Отправлено: 20.12.17 - 12:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
"Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины




Отправлено: 20.12.17 - 12:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
"Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины




Отправлено: 20.12.17 - 12:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
"Они так же хороши, как и бесполезны". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины




Отправлено: 20.12.17 - 12:12
Комментарий проходит проверку.
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