yudjin Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в... #30





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4958

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:22 Цитата: Народный контроль:

Во заливает! На ЭКСПО!

вчкбаева, ты поди в пьяном нурлыкунском угаре усё пропустила?

у меня даже целый фоторепортаж был "все энергии нужны, все энергии важны"

Так шо желчное брехло, ты сонька вчкбаева, в очередной раз уделалась.

Да, и собор парижской богоматери, я тоже видел своими глазами, а не как ты в алкогольном бреду. О чем тоже есть репортажик .