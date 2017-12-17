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≡ "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в РК пользоваться нижней		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в РК пользоваться нижней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.12.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могут ли в поездах пассажиры с верхних полок пользоваться нижними, корреспондент Tengrinews.kz спросил у профильного министерства и у перевозчиков.
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* yudjin
Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4958
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.12.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Во заливает! На ЭКСПО!

вчкбаева, ты поди в пьяном нурлыкунском угаре усё пропустила?
у меня даже целый фоторепортаж был "все энергии нужны, все энергии важны"
Так шо желчное брехло, ты сонька вчкбаева, в очередной раз уделалась.
Да, и собор парижской богоматери, я тоже видел своими глазами, а не как ты в алкогольном бреду. О чем тоже есть репортажик. :-P
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