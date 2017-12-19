Victor Yang Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9339





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9969

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 08:41 Цитата: Медный:



Ждём когда у нас случится подобное

Ты про дешёвую рыбу относительно курицы или про то что директор какого-нибудь комбината представится журналистом, чтобы сказать о проблемах своей отрасли самому президенту?