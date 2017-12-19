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≡ "Сварились заживо": более 40 видов животных погибли в контактном зоопарке Павлодара		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сварились заживо": более 40 видов животных погибли в контактном зоопарке Павлодара
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуткие кадры с места массовой гибели питомцев выложила в Instagram владелица зоопарка Ольга Горбикова. Со слов женщины, в арендуемом помещении, где находились клетки с животными и террариумы, прорвало трубу отопления.
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§ Добринцофф
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5648
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.12.17 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
кто будет виноват? тот кто твою берлогу снял на сутки или двое ? Или арендатор ?

По моему это одно и то-же,кто снял он и есть арендатор.
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