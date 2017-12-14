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≡ «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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сс
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК




Отправлено: 15.12.17 - 15:32
Комментарий удален модератором.

§ шолом рубашкин
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 17.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам занимаюсь в спорткомплексе. Однако хочется отметить не очень здоровую тенденцию - сейчас в иинтструкторы идут кому не попадя. Позанимался человек несколько лет, схуднул, приобрел мамо- мальскую фигуру и все, возомнил себя гуру фитнеса и т.д. А понятия о биомеханике, элементарных медицинских познаний - ноль. Я считаю это преступление допускать таких персонажей к инструкторской работе.
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§ шолом рубашкин
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 17.12.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и здесь смотрю на мадам и такие мысли посещают. Фраза " получила образование фитнес-инструктора в Челябинске" не вызывает никакого доверия.
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§ bgb
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
bgb


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Сообщений: 3795
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.12.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут просто конкурс девушек, тренирующихся в спортзалах!
как я понимаю, при этом не надо оценивать уровень их умственного интеллекта или наличие дипломов о высшем образовании!
нравится девушка - голосуй, не нравится - не голосуй.
эта девушка симпатичная, стройная. кроме того, она работала над собой, а это что-то значит!
уверен, если бы она работала уборщицей или президентом компании, то все равно начали искать какой-то изъян.
юля колесник хороша!
и не ваша! :lol:
(хотя и не моя) :-(
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Алекса
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК




Отправлено: 19.12.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сатана, дай мне сил, какие же вы злые. Не зная человека, обсудили, столько негатива вылили. Люди, вы несчастны! Будьте добрее...

§ 112
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алекса:
Не зная человека, обсудили, столько негатива вылили. Люди, вы несчастны

Не обессудь, отвечу за наш коллектив.
В основном это старички кому за..
За 40 в среднем.
В среднем 49.
Ну и те кто спрятался от реалий в компьютере, боится их..
Попадаются и молодые, никому в реальной жЫзни ненужные..
А потому мы только осуждаем, но не от хорошей жизни так, от того что боимся чего то нового в ней, в жизни..
И просто назло всем это нам более удобно делать..
Попробуй в реале, нам толстякам да трусишкам..
В морду получим..
А тут его Величество интернет, где все можно..
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§ Ваш земляк
«Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1481
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 20.12.17 - 00:20
Комментарий проходит проверку.
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