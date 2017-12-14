112 Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК #20





(Пользователи) Сообщений: 8157

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:04 Цитата: Алекса:

Не зная человека, обсудили, столько негатива вылили. Люди, вы несчастны

Не обессудь, отвечу за наш коллектив.

В основном это старички кому за..

За 40 в среднем.

В среднем 49.

Ну и те кто спрятался от реалий в компьютере, боится их..

Попадаются и молодые, никому в реальной жЫзни ненужные..

А потому мы только осуждаем, но не от хорошей жизни так, от того что боимся чего то нового в ней, в жизни..

И просто назло всем это нам более удобно делать..

Попробуй в реале, нам толстякам да трусишкам..

В морду получим..

А тут его Величество интернет, где все можно..