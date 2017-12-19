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кустанаец 1:
виновен хозяин этой берлоги, если в твоей какой нибудь хате которую снимают девочки для секс потех прорвется батарея ,
Директор, хватит все на свои порнотемы переводить и сравнивать животных с сексуальными девицами..
Девицы это одно, они люди, вполне защищенные..
Ежики и суслики, находятся в неволе, и тот, кто их держит, для них хозяин..
А хозяин должен сделать все, чтобы защитить своих детей, свое родное..
Три раза топило уже, знал это хозяин?
Почему не ушел сразу с этого бомжатника?
Потому что животные это просто товар, и если дешевле обходится хозяину аренда помещения, то можно рисковать?
И да, девицы тоже снимут жилье там, где прорывает отопление и есть угроза жЫзни?
Нет..
Так что давай не путай котлеты с яйцами..