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≡ "Сварились заживо": более 40 видов животных погибли в контактном зоопарке Павлодара		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сварились заживо": более 40 видов животных погибли в контактном зоопарке Павлодара
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуткие кадры с места массовой гибели питомцев выложила в Instagram владелица зоопарка Ольга Горбикова. Со слов женщины, в арендуемом помещении, где находились клетки с животными и террариумы, прорвало трубу отопления.
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знаток
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...




Отправлено: 19.12.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
суп змеиный хороший рецепт

§ Добрый человек
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 19.12.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искренне жаль... Кто бы ни оказался виновным... Найти и наказать! Я вот только не очень в курсе - у нас в УК есть статья "за жестокое обращение с животными"?
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§ 112
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сняла какой то бомжатник и теперь хозяин виноват..
Три раза топило уже..
Однозначно виновата сама..
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§ Victor Yang
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9967
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый человек:
Я вот только не очень в курсе - у нас в УК есть статья "за жестокое обращение с животными"?

Статья есть, но она тут не подойдёт.
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ХХХ
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...




Отправлено: 19.12.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как она любила? Пусть расскажет и как лавэ рубила на них. Не смогла после 3-х прорывов перевезти в другое место ? Наверное там дороже просили...

§ Добрый человек
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 19.12.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что-нибудь типа "причинение смерти по неосторожности"?
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знаток
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...




Отправлено: 19.12.17 - 11:25
Комментарий удален модератором.

знаток
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...




Отправлено: 19.12.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый человек:
А что-нибудь типа "причинение смерти по неосторожности"?

неграмотные вы наши.

Народный контроль
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...




Отправлено: 19.12.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще в этой истории надо начинать с того,был ли договор аренды у владелицы животных, и что там было прописано по части ответственности. Во вторых она должна была обеспечить круглосуточную охрану, безопасное проживание этим экзотическим животным. Бабки рубить дело не хитрое. При проектировании, строительстве новых и реконструкции действующих зданий зоопарков (зоопитомников) техническое состояние строительных конструкций, инженерных сетей должно соответствовать требованиям строительных норм Республики Казахстан.Проекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также ввод в эксплуатацию вновь выстроенных или капитально отремонтированных, реконструируемых и переоборудованных зданий зоопарков (зоопитомников) должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный ветеринарный и санитарный надзор.Есть основные требования к техническому состоянию и обслуживанию строительных конструкций и инженерных систем, оценке их пригодности к эксплуатации. Так что владелица животных должна сама оценивать риски прежде чем размещать зоопарк. У владельца здания целевое назначение наверняка не зоопарк.

Народный контроль
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...




Отправлено: 19.12.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назрела необходимость внесения поправок в законодательство, потому что у нас статья о жестоком обращении с животными очень тяжело доказуема. Чтобы доказать жестокое обращение, нужен летальный исход животного по вине владельца, нужно доказать "особый цинизм"и т.д.

§ vbn
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 934
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 19.12.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Назрела необходимость внесения поправок в законодательство, потому ч

В путь
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111
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...




Отправлено: 19.12.17 - 22:07
Комментарий удален модератором.

кустанаец 1
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...




Отправлено: 19.12.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

виновен хозяин этой берлоги, если в твоей какой нибудь хате которую снимают девочки для секс потех прорвется батарея , или китайский кран отвалится или шланг китайский , кто будет виноват? тот кто твою берлогу снял на сутки или двое ? Или арендатор ?

§ 112
Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
виновен хозяин этой берлоги, если в твоей какой нибудь хате которую снимают девочки для секс потех прорвется батарея ,

Директор, хватит все на свои порнотемы переводить и сравнивать животных с сексуальными девицами..
Девицы это одно, они люди, вполне защищенные..
Ежики и суслики, находятся в неволе, и тот, кто их держит, для них хозяин..
А хозяин должен сделать все, чтобы защитить своих детей, свое родное..
Три раза топило уже, знал это хозяин?
Почему не ушел сразу с этого бомжатника?
Потому что животные это просто товар, и если дешевле обходится хозяину аренда помещения, то можно рисковать?
И да, девицы тоже снимут жилье там, где прорывает отопление и есть угроза жЫзни?
Нет..
Так что давай не путай котлеты с яйцами..
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