112 Re: "Сварились заживо": более 40 видов животных... #14





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:57 Цитата: кустанаец 1:

виновен хозяин этой берлоги, если в твоей какой нибудь хате которую снимают девочки для секс потех прорвется батарея ,

Директор, хватит все на свои порнотемы переводить и сравнивать животных с сексуальными девицами..

Девицы это одно, они люди, вполне защищенные..

Ежики и суслики, находятся в неволе, и тот, кто их держит, для них хозяин..

А хозяин должен сделать все, чтобы защитить своих детей, свое родное..

Три раза топило уже, знал это хозяин?

Почему не ушел сразу с этого бомжатника?

Потому что животные это просто товар, и если дешевле обходится хозяину аренда помещения, то можно рисковать?

И да, девицы тоже снимут жилье там, где прорывает отопление и есть угроза жЫзни?

Нет..

Так что давай не путай котлеты с яйцами..