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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12898
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все гадаем, шо за фрукт..

Марик,где ты это взял?... :-o
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,где ты это взял?

Угостили тут нас..
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12898
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Угостили тут нас..

У нас,такое вроде во дворе - растёт.
Утром - посмотрю... :lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1487
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.12.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждём когда у нас случится подобное :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нас,такое вроде во дворе - растёт.

Мне сказала продавец в супермаркете, на какую то айву похоже..
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1481
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 20.12.17 - 00:22
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Ответить Новый топик
Страница 623 из 623«1...621622623
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