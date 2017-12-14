... Re: Теория разбитых кружек #46







Отправлено: - 11:31 Сейчас все электронно личность установить можно и без документов. Занимает процедура 5 минут. Выписывать штраф никто не будет, т.к. нет этого в законе. А все судебно решается. Они и не будут в суд подавать. Просто внесут вас в черный список заведения, и не будут вас обслуживать