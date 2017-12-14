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§ NG.kz
Теория разбитых кружек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение взглянуть на эту малозаметную сторону жизни продиктовано личным негативным опытом. 25 ноября меня выселили из отеля Mildom Premium Hotel, расположенного в центре Алматы... из-за разбитой в номере кружки.
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патриот
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 18.12.17 - 16:12
Комментарий удален модератором.

...
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 19.12.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас все электронно личность установить можно и без документов. Занимает процедура 5 минут. Выписывать штраф никто не будет, т.к. нет этого в законе. А все судебно решается. Они и не будут в суд подавать. Просто внесут вас в черный список заведения, и не будут вас обслуживать

Владимир
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 19.12.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это настолько мерзко и унизительно, что в местные заведения я стараюсь вообще не ходить. Уж лучше посетить кафешку где-нибудь на берегу сиамского залива, в Гоа, Вьетнаме и получить удовольствие от свежей еды и сервиса, который нашим рестораторам, увы, не знаком.

§ 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
Просто внесут вас в черный список заведения,

Ну как сказал бывалый, обычный человек снимает номер и отель с одноименным названием один раз в жизни..
Исключение Леонардо Ди Каприо, он может снимать постоянно номера за 20 тысяч долларов в сутки в одной гостинице..
Профайл

§ 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя..
Лео очень скромный человек..
Но говорю о людях такого ранга..
Но их в черный список никогда не внесут..
Они американцы..
А Америка за своих людей кого угодно достанет, по всему миру..
Профайл
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