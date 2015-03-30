Цитата: 48:

Хорошего человека и хорошие его дела, тут же обгадили.

Между тем, в справке, выданной Центром пенсионного обеспечения Министерства обороны РК 13.07.2010 г, в графе «участие в войнах и других боевых действиях ..

Упоминания о том, что Лещенко является ветераном вьетнамского кризиса, в официальном документе нет.

Нет в ней ни слова об Ордене Красной звезды и других значимых наградах. Упоминается только медаль «За безупречную службу 3 степени за выслугу лет» 1987 года.

Откуда у него все медали?