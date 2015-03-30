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≡ Костанайские парашютисты совершили прыжки в России, приуроченные к Наурызу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайские парашютисты совершили прыжки в России, приуроченные к Наурызу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.15 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В праздничные выходные под небом Российской Федерации развевался флаг Республики Казахстан и "парили" парашютисты МВПК «Альбатрос» Костанайского строительно-технического колледжа.
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§ Victor Yang
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9967
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:

Сергей Лещенко, уже долгие годы воспитывающий патриотизм, честность и любовь к родине в молодом поколении, устроился на эту работу по поддельным документам

Вот это да. Нормальный мужик Акимыч. Очень жаль, что так вышло. Ещё удивило в статье то что бывший главный архитектор города сейчас директор колледжа.
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...
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...




Отправлено: 18.12.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот это да


вот это да. акимат оказывается сегодня работает.

48
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...




Отправлено: 18.12.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошего человека и хорошие его дела, тут же обгадили. Да уж!

Хе-х
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...




Отправлено: 18.12.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
48:
Хорошего человека и хорошие его дела, тут же обгадили.

Между тем, в справке, выданной Центром пенсионного обеспечения Министерства обороны РК 13.07.2010 г, в графе «участие в войнах и других боевых действиях ..
Упоминания о том, что Лещенко является ветераном вьетнамского кризиса, в официальном документе нет.
Нет в ней ни слова об Ордене Красной звезды и других значимых наградах. Упоминается только медаль «За безупречную службу 3 степени за выслугу лет» 1987 года.
Откуда у него все медали? :-o

§ 112
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рано что то..
Сейчас Рождество на носу..
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Wiвеp.
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...




Отправлено: 19.12.17 - 19:15
Комментарий удален модератором.

Wiвеp.
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...




Отправлено: 19.12.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подождём , что компетентные органы , прояснят . :-x

Мистер
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...




Отправлено: 19.12.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30.03.15 - 19:49

Людям заняться не чем кроме как писать в 2х летних темах?)

Wiвеp.
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...




Отправлено: 19.12.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
2х летних темах

Открылись новые обстоятельства , см. выше в коментах . :-x

§ 112
Re: Костанайские парашютисты совершили прыжки в России,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Людям заняться не чем кроме как писать в 2х летних темах?)

Людям свойственно копаться в своем и в чужом прошлом..
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