112 Re: Я паркуюсь как ...? #30





(Пользователи) Сообщений: 8157

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:45 Тут и ту и другую сторону можно понять, как и то, что жители Наримановки продавали внимание , за 20 тысяч долларов сотку земли где Жана кала..

И БК строевцы или кто то там, платили..

Около "Волны" тогда одному за халупу, просто ужасную, 70 тысяч долларов отвалили, когда дорогу строили, по Казахской..

Да он сейчас пол Рудного скупит..