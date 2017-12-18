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§ NG.kz
Я паркуюсь как ...?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так как кто же паркуются люди в мкр. Алтын Арман, двор дома Гагарина 215???
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§ 112
Re: Я паркуюсь как ...?
112


(Пользователи)
Сообщений: 8157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.12.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут и ту и другую сторону можно понять, как и то, что жители Наримановки продавали внимание , за 20 тысяч долларов сотку земли где Жана кала..
И БК строевцы или кто то там, платили..
Около "Волны" тогда одному за халупу, просто ужасную, 70 тысяч долларов отвалили, когда дорогу строили, по Казахской..
Да он сейчас пол Рудного скупит..
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