Vital Re: "Вечный" спор о полках в поезде: Кто имеет право в... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5140

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:07 Редко на поезде гоняю. Два года назад с алматы ехал в костанай. С собой рюкзак был на второй полке в ноги пнул и все. На первой тетки взрослые были. Всегда приглашали к столу по кушать. Как бы не было проблем.

А вот лет так 10вроде больше назад я с Актау ехал. В одном купе с тремя узбеками. Врагу не пожелаешь Бухали сутки. Я младше их был. Пили по полстакана.Я под вечер на узбекском начал шпарить. Они думали меня ушатать по литрболу. Не тут то было. Меня так просто неуложить))) короче эти трое к вечеру вмести в обнимку спать упали на нижней полке. А я победоностно запрыгнул на вторую.

